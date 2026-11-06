Burrow: Me hubiese gustado ver un Real Madrid-Barcelona aquí, pero no ha podido ser

"Siempre he seguido los deportes internacionales y del deporte español conozco el Real Madrid y también el Barcelona. De España he visto algunos partidos de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. Además, ha jugado en 'el (video-juego) FIFA' con los dos equipos. Me hubiese gustado ver en vivo un partido entre estos dos grandes equipos durante nuestra estancia aquí; pero no ha podido ser esta vez", dijo Burrow, nacido hace 29 años en Aims (Iowa).

"Ojalá pueda poder hacerlo en otra ocasión Espero que alguna vez esto suceda", respondió este viernes, al ser preguntado por Efe, el quarterback líder en 'touchdowns' (anotaciones) de la NFL -que afirmó haber visitado el Museo del Prado el pasado miércoles-, después del entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas.