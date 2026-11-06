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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 11:30

Burrow: Me hubiese gustado ver un Real Madrid-Barcelona aquí, pero no ha podido ser

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Las Rozas (Madrid), 6 nov (EFE).- Joe Burrow, 'quarterback' estelar de los Cicinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo domingo a los Atlanta Falcons en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, declaró este viernes, después del segundo entrenamiento de su equipo en suelo español, que le hubiese "gustado ver un Real Madrid-Barcelona" durante su estancia en España, pero que "esta vez no ha podido ser"

Por EFE
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"Siempre he seguido los deportes internacionales y del deporte español conozco el Real Madrid y también el Barcelona. De España he visto algunos partidos de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. Además, ha jugado en 'el (video-juego) FIFA' con los dos equipos. Me hubiese gustado ver en vivo un partido entre estos dos grandes equipos durante nuestra estancia aquí; pero no ha podido ser esta vez", dijo Burrow, nacido hace 29 años en Aims (Iowa).

"Ojalá pueda poder hacerlo en otra ocasión Espero que alguna vez esto suceda", respondió este viernes, al ser preguntado por Efe, el quarterback líder en 'touchdowns' (anotaciones) de la NFL -que afirmó haber visitado el Museo del Prado el pasado miércoles-, después del entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas.

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