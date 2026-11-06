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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 18:55

Câmara admite que debe adaptarse al F1 tras un estreno con tensión en los libres de Brasil

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São Paulo, 6 nov (EFE).- El brasileño Rafael Câmara calificó este viernes de "muy especial" su primera experiencia al volante de un monoplaza de Fórmula 1, durante los entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo, y reconoció que todavía necesita adaptarse al coche y ganar ritmo, después de un momento tenso con Charles Leclerc.

Por EFE
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"Ha sido muy bonito, muy especial. Ves al público delante de ti, a todo el mundo animando", explicó el brasileño después de la segunda sesión de libres del vigésimo GP de la temporada.

Câmara, que descubrió por primera vez el trazado de Interlagos al volante de un Fórmula 1, señaló que su prioridad fue familiarizarse con el monoplaza y completar el proceso de adaptación durante las sesiones.

"Todavía hay trabajo por hacer, pero creo que podemos aprender mucho de hoy", afirmó.

Asimismo, Câmara se refirió al momento de tensión que protagonizó con el monegasco Charles Leclerc, aunque evitó ofrecer detalles antes de analizar lo sucedido.

El piloto europeo venía cerrando una vuelta rápida con neumáticos blandos cuando se encontró con el coche de Câmara, que circulaba más lento en la trazada, y para evitar un impacto tuvo que realizar una brusca maniobra, saliéndose parcialmente a la zona de escape.

Tras el entrenamiento, el brasileño relató que "fue una situación complicada, pero es algo que hay que estudiar con más detalle antes de poder comentar y explicar exactamente qué ocurrió. Por suerte, no pasó nada".

El piloto, de 21 años, debuta en la máxima categoría de la automoción este fin de semana, después de que Haas apartara a Esteban Ocon durante el GP de México.

En su segunda toma de contacto con el monoplaza quedó en decimosexta posición con un tiempo de algo más de un minuto y doce segundos (1:12.561) y a 23 milésimas de Fernando Alonso.

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