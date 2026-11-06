Ja'Marr Chase: Aún no hemos jugado nuestro mejor partido; Higgins y yo nos hacemos mejores

"Estoy muy motivado con miras al partido del domingo, no sólo por el choque en sí, sino por la circunstancia de jugar en España, algo que es una gran oportunidad, es mi primera vez que jugaré en el extranjero. Y estoy intentando disfrutar de todo aquí, con mi familia", manifestó Chase, nacido hace 29 años en Aims (Iowa) este viernes en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas, donde su equipo completó el segundo y último entrenamiento con miras al 'Madrid Game' del domingo.

"No pienso en nada más que en el próximo partido, porque vamos paso a paso; y todo el año va a ser difícil. Ahora mismo pensamos en Atlanta y no más allá de eso", opinó el espectacular 'wide receiver', que en su etapa universitaria ganó el título de campeón de la NCAA con Louisiana State -equipo en el que ya coincidió con la otra gran figura de los Bengals, Joe Burrow- en 2019, temporada en la que le ganaron la gran final, en enero de 2020 a Clemson; liderada entonces por Trevor Lawrence, actual 'quarterback' de los Jacksonville Jaguars, otra de las franquicias de la NFL.

"Mi conexión con Burrow es tan especial porque llevamos jugando mucho tiempo juntos, creo que son seis o siete años ya. Nos conocemos desde hace mucho y nos conocemos muy bien", comentó el receptor de los Bengals, que, tras vencer el pasado domingo en el Paycor Stadium, donde habitualmente juegan de locales -en Madrid serán 'visitantes'-, por 43 a 36, a los Tennessee Titans, elevaron su balance a cinco victorias y dos derrotas en lo que va de temporada.

"Aún no hemos jugado nuestro mejor partido de la temporada. Creo que lo principal es estar muy unidos siempre y centrarnos en cada momento; sin miras más adelante que eso", declaró Chase este viernes tras el entrenamiento de su equipo, que tuvo lugar este viernes en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas, donde reconoció, al ser preguntado por Efe, que "no" conoce "casi nada" acerca del deporte español.

"Tengo ganas ya de jugar en ese estadio (Bernabéu) y creo que estoy bendecido por tener la oportunidad de hacerlo. Es la primera vez que jugaré al otro lado del Atlántico ('overseas') y quiero disfrutar de la ocasión a tope, junto a mis compañeros de equipo y junto a mi familia", apuntó.

"Jugar con Tee Higgins (que juega en su mismo puesto) es muy bueno, porque nos hacemos mejores el uno al otro; y él me mantiene los pies en el suelo. Creo que es muy bueno que los dos estemos en el mismo equipo", manifestó Ja'Marr Chase este viernes, tras el entrenamiento de su equipo, en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva de la RFEF, en las Rozas.