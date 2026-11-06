Stefanski: Entendemos lo especial que es jugar en el Santiago Bernabéu

"Entendemos lo especial que es jugar aquí. Quiero que estos chicos sepan lo afortunados que somos de jugar en un estadio emblemático del mundo, en un escenario global. Así que estoy emocionado por verlo el domingo", señaló en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, celebrada en la Ciudad del Real Madrid.

Stefanski se mostró agradecido por el recibimiento que han tenido: "Ha sido increíble. La gente de aquí es muy amable. Nos han tratado de maravilla. Nos ha encantado la energía de toda la ciudad. Y el Real Madrid se ha portado de maravilla con nosotros. Ha sido genial tener a algunos de sus jugadores por el entrenamiento. Sé que sus entrenadores estuvieron ayer viéndonos trabajar, mientras que nosotros también pudimos verlos trabajar un poco".

"Esto aún no ha terminado. Aún queda mucho trabajo por hacer. Todavía hay que ultimar algunos detalles de las estrategias y demás. Ha sido una semana muy especial. Es un viaje de negocios y vamos a cumplir con nuestro trabajo, pero también puedes disfrutar de las vistas y los sonidos. Puedes estar en un lugar y sumergirte en la cultura de otro país. Somos muy, muy afortunados", declaró.

Su equipo se ha salido un poco del plan habitual en las últimas semanas tras jugar ante los Tampa Bay Buccaneers en la jornada previa: "Como jugadores y entrenadores, somos animales de rutina. Pero creo que es muy importante que todos nosotros nos adaptemos a lo que se nos presente. Ya sea el calendario, el clima o lo que sea, simplemente tenemos que adaptarnos. Esa es nuestra responsabilidad en cada partido. Nuestros jugadores han manejado esta semana realmente muy bien, han afrontado el viaje con entusiasmo".

El entrenador afirmó que tiene una muy buena opinión del esquema del rival y de sus jugadores, y señaló que la ofensiva de los Bengals es "potente tanto por aire como por tierra".

"Me concentro por completo en lo que tenemos delante. Sé que esta semana nos espera un reto increíble pero son 17 sprints, no una maratón. Esta carrera corta de esta semana tiene sus propios desafíos, y en eso es en lo único que nos centramos. Es un reto. Conozco al entrenador Taylor y a este equipo, sé de lo que son capaces. Así que esperamos con ilusión la tarde del domingo", añadió.

Asimismo, habló del corredor Bijan Robinson, quien afirmó que no está jugando al nivel del mejor jugador de la liga en su posición como muchos le consideran.

"Creo que Bijan tiene una gran mentalidad, hará lo que sea necesario para ayudar a este equipo a ganar. Eso es lo único que le importa. Sé lo que piensa y tiene un estándar muy alto para sí mismo. Nunca he dudado de su mentalidad ni de sus convicciones. Es un gran jugador", dijo.