Viernes, 6 de noviembre de 2026

Redacción deportes. Primeros entrenamientos de los pilotos de Moto3, Moto2 y MotoGP para el Gran Premio de Catar de MotoGP, que se disputa en el circuito de Lusail, con especial atención al estado físico del español Jorge Martín para comprobar si puede competir con garantías en su lucha por impedir que su compatriota Marc Márquez sume un nuevo título mundial.

París. El español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking de la ATP, se mide en cuartos de final del Torneo de Paír al ganador del partido que disputan el estadounidense Taylor Fritz y el francés Arthur Fils, en una jornada en la que también destaca el duelo entre los estadounidenses Ben Shelton y Tommy Paul. Tanto Fritz como Paul apuran sus opciones de clasificarse para las Finales ATP de Turín. Información de Luis Miguel Pascual

Río de Janeiro. Portugal y España se enfrentan en una nueva edición del clásico ibérico en la primera semifinal de la Finalissima, en la que la Roja tratará de tomarse la revancha de la final de hace cuatro años, cuando perdió el título por penaltis, mientras que en el segundo encuentro Brasil y Argentina pugnan por acceder a la lucha por la corona en otro encuentro de altos vuelos.

Madrid. El próximo 2 de diciembre se celebra en Río Hondo el 'Día de Roberto Garza'. Es la manera en la que esta pequeña localidad de Texas mantiene vivo el recuerdo de su vecino más ilustre, el exguardia y centro de origen mexicano que vistió en la NFL la camiseta de los Falcons y, sobre todo, de los Bears. En una entrevista con EFE repasa su carrera y habla, entre otros temas, del anillo de campeón que tuvo cerca y no pudo conseguir. Por Carlos Mateos

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: cod. 8021831252, 8021831253 y otras)

Lima. El Mundial de Surf 2026 comienza este viernes en Perú con 239 competidores de 54 países en busca de alcanzar una de las dos plazas por equipos (masculino y femenino) que el torneo otorga para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La competiición se disputará hasta el 15 de noviembre en Punta Rocas y la playa El Bosque, a unos 50 kilómetros al sur de Lima.

Roma. Una vanguardista silueta que evoca las agujas del Duomo de Milán: así será el Generali Stadium, diseñado por el prestigioso arquitecto británico Norman Foster, uno de los responsables del proyecto de nuevo estadio que compartirán Inter y Milan a partir de 2031 con capacidad para 71.500 espectadores. Por Carlos Expósito

Chicago (EE.UU). Nueva sede y nuevo patrocinador. Una suculenta bolsa de premios como reclamo, después de que en 2025 alcanzara la cifra récord de 15,5 millones de dólares. Las Finales WTA estrenan Indian Wells del 8 al 15 de noviembre con el reto, según la presidenta del circuito, es convertirlas en el "Super Bowl del deporte femenino". Elena Rybakina, defensora del título, llega a California tras ganar dos 'grandes' y más de once millones en premios en 2026. Por Andrea Montolivo.

Redacción Deportes. Lorena Torres es directora de rendimiento y del equipo médico de las Golden State Valkyries, una franquicia que ha hecho historia al conquistar la WNBA apenas dos temporadas después de su creación. En una entrevista con EFE da las claves de un éxito histórico: "Es un tema de inversión de arriba a abajo: sueldos, equipamiento, colaboraciones con investigación, publicidad, marketing...". Por Julia López

- Entrenamientos libres 1 (15.30-16.30 GMT) y 2 (19.00-20.00 GMT) del Gran Premio de São Paulo (Brasil), 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. (FOTO).

- NBA (-1 GMT): Atlanta Hawks-Washington Wizards y Charlotte Hornets-Boston Celtics (01.00), Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers (01.30), Dallas Mavericks-Utah Jazz, Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks-Toronto Raptors y New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves (02.00) y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers y Sacramento Kings-San Antonio Spurs (04.00).

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Sevilla-Alavés (20.00 GMT).

- Inglaterra (jornada 10): Everton-Coventry (20:00 GMT)

- Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, ofrece la lista de convocados para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones contra italia en Milan y Turquía y en Burdeos (FOTO)

- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, anuncia la lista de convocados para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España.

- Luis de la Fuente, seleccionador español anuncia la convocatoria de la selección española para los partidos contra República Checa e Inglaterra (FOTO) (VÍDEO)

- Santi Denia, seleccionador de la República Checa, anuncia la lista de convocados para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones contra España y Croacia (12.00). (FOTO)

- Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, anuncia la lista de convocados para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones, en la que no estará Cristiano Ronaldo tras anunciar su retirada internacional. (13.00)

- El seleccionador de fútbol de Costa Rica, Bryan Ruiz, anuncia la lista de convocados para los partidos amistosos de noviembre contra Ecuador y Argentina.

- Entrevista. Entrevista con Roberto Garza, que que hizo carrera en la NFL vistiendo la camiseta de los Falcons y, sobre todo, de los Bears. Por Carlos Mateos

- Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons prosiguen con su puesta a punto para el encuentro de la NFL que se disputará el domingo en Madrid, para lo que vuelven a entrenarse este viernes en la capital de España. (Foto)

- Finalissima, en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Semifinales: Portugal-España (21.30 GMT) y Brasil-Argentina (00.30 GMT del sábado).

- DP World Tour. Primer torneo del playoff final, en el club Yas Links de Abu Dabi (hasta 8).

- PGA Tour. World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante Los Cabos (México) (hasta 8).

- Entrenamientos (11:00 a 18:00 GMT) del Gran Premio de Catar, 20ª prueba del Mundial, en el circuito de Lusail. (FOTO).

- Copa de las Naciones. 4ª jornada: Irlanda-Argentina, en Dublín.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual.

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes