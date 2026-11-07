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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 14:25

18-12. Las 'balas rojas' españolas doblegan a Uruguay

Imagen sin descripción

Madrid, 7 nov (EFE).- La velocidad de la línea de tres cuartos española, formada por auténticas 'balas rojas' de distinto calibre, doblegó a la selección uruguaya en la cuarta jornada de las Copa de las Naciones, en un partido disputado en el Estadio Nacional de Madrid.

Por EFE
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A pesar de no encontrar durante largos periodos de tiempo su ritmo ni la manera de superar a la dura delantera rival, los entrenados por el argentino Pablo Bouza tuvieron destellos suficientes para imponerse a Los Teros uruguayos con ensayos de Laforga y Minguillon.

Los visitantes se vieron, sobre todo, perjudicados por sus propios errores en el juego a la mano desde el inicio del choque. Aún así, Ferrario cruzó en dos ocasiones la línea de marca española para que los suyos llegaran al último segundo con opciones en una larga jugada desbaratada 'in extremis' por los locales con el tiempo ya cumplido.

España dominó los primeros compases, pero fueron Los Teros los primeros en ensayar por medio de Ferrario para compensar el golpe inicial de Mateu. 3-7 en el minuto 11. Solo el mal juego a la mano de los visitantes impidió una ventaja mayor.

Hasta que la delantera y la línea de tres cuartos españolas se afinaron y Laforga culminó una largo ataque local para situar a los del León por delante, momentos antes de una gran combinación de la línea española que la defensa americana impidió que cruzará su marca.

La lesión de Futeu, sustituido por Santamaría, marcó el final del primer tiempo con un ajustado 8-7 en el marcador.

La reanudación devolvió al maltrecho césped de la Complutense de Madrid un juego muy trabado de ambos quinces, de lucha y pelea.

El propio seleccionador español vaticinó el viernes un partido muy parejo. Así fue.

Hasta que una gran combinación del XV del León propició en el minuto 73 una gran marca de Minguillon para poner el 18-12 en el electrónico. Uruguay parecía ir siempre un segundo por detrás de España.

Todavía tendrían que pelear los de Bouza de forma heroica para, en el último suspiro, impedir que la delantera de Los Teros se llevara al choque.

18. España: Futeu, Ovejero, Zabala, Piñeiro, Suárez, Foulds, Ariceta, Nieto; Bay, Güemes; Laforga, Fernández, Mateu, Cian y Bell. También jugaron Santamaría, Vélez, Marsinyac, Pirlet, Aurrekoetxea, Boronat, Diego González y Minguillon.

12. Uruguay: Sanguinetti, Kessler, Piussi, Dotti, Leindekar, Arado, Bianchi, Diana; Rodríguez Bosch, Amarillo; Facciolo, Suárez, Ferrario, Juan González e Ignacio Álvarez. También jugaron Aliaga, Vidal, Sebas Pérez y Peculo,

Marcador: 3-0, min.9: golpe de Mateu. 3-7, min.11: ensayo de Ferrario, que pasa Amarillo. 8-7, min.23, ensayo de Laforga. 11-7, min.54: golpe de Mateu. 11-12, min.69: ensayo de Ferrario. 18-12, min.73: ensayo de Minguillon, que pasa Mateu.

Árbitro: Ben O´Keeffe, de Nueva Zelanda.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Copa de las Naciones disputado en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid. Se formaron largas colas a la entrada del estadio.

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