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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 18:40

3-0. El Roma suma y sigue

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Roma, 7 nov (EFE).- El Roma dejó atrás la cruel remontada que le endosó el Manchester United en Liga de Campeones con la victoria liguera este sábado por 3-0 contra el Sassuolo, ante el que disfrutó, goleó y superó sin grandes dificultades para seguir invicto con goles de Mario Hermoso, Rodrigo Mora y otro en propia puerta.

Por EFE
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El equipo de Gian Piero Gasperini llevó la iniciativa desde el comienzo del partido, decidido a dejar atrás el golpe sufrido el pasado miércoles en Manchester, donde los 'Red Devils' remontaron un 0-2 para imponerse por 3-2 con un gol en el minuto 91.

Un 'déjà vu' de lo ocurrido en el Olímpico, cuando el Real Madrid también le dio la vuelta al marcador en los últimos minutos.

La 'Loba' encontró el primer gol en el minuto 27, cuando el español Mario Hermoso, exjugador del Atlético de Madrid, tras una combinación de pases con Donyell Malen, beneficiado por los rebotes, remató desde el punto de penalti para batir a Arijanet Muric.

Tres minutos después, cuando justo se cumplió la media hora de encuentro, el Roma puso el segundo después de una jugada de Malen, que recibió el balón en el vértice derecho del área y sacó un disparo cruzado que fue desviado hasta en dos ocasiones y que finalmente se coló, por azar y en propia puerta, en la red del Sassuolo.

Ni siquiera Malen se creyó la buena suerte que tuvo, tal y como expresó en la celebración, en la que no pudo aguantar una sonrisa de incredulidad y una mueca en la que se podía leer la fortuna que acababa de tener.

El Sassuolo, que no mostró signos de despertar en ningún momento, dispuso de una ocasión clara en el 41, la única en la primera mitad, aunque el disparo del defensor indonesio Jay Idzes desde la frontal del área no encontró portería.

Tras el descanso, el Roma no tardó en aumentar la renta, con el portugués Rodrigo Mora sumándose a la fiesta con una buena definición con un 'caño' al defensor 'neroverdi' Duje Ćaleta-Car a pase de Malen.

El conjunto 'giallorosso' durmió el partido y se mantiene vivo en la pelea por el 'Scudetto', a un punto del actual líder en solitario, su eterno rival, el Lazio, que afronta este domingo su partido de la undécima jornada contra el Nápoles y que junto a su vecino es el único que mantiene el invicto.

Mientras que el equipo de Reggio Emilia alargó el mal arranque liguero, se situó en decimoséptima con dos victorias, dos empates y siete derrotas, y encadenó en el Olímpico de Roma su quinta derrota consecutiva.

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