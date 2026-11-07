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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 15:10

Bouza, seleccionador de España, destaca "la dureza mental" que les da la victoria

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Madrid, 7 nov (EFE).- El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, destacó este sábado "la dureza mental" que la victoria (18-12) sobre Uruguay proporciona a su equipo de cara a los próximos compromisos de la Copa de las Naciones ante Chile y Samoa este mes y para el Mundial de Australia 2027, el segundo que disputarán Los Leones en su historia.

Por EFE
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En 2025, España logró de nuevo un billete para una Copa del Mundo de Rugby. Algo que no sucedía desde 1999 en el Mundial de Gales.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid, el técnico subrayó la dificultad del choque y el espíritu que mantuvo su grupo, sobre todo, en los instantes finales y decisivos para sumar la segunda victoria en esta nueva competición de World Rugby, la federación internacional.

Explicó que Los Teros, como se conoce a los sudamericanos, trataron de provocar un encuentro lento que les beneficiara.

Bouza reveló que el choque de este sábado "era el más difícil" de los tres de esta serie otoñal, porque era el primero y suponía juntar de nuevo al grupo. Asimismo, vaticinó que el de dentro de una semana en Leganés (Madrid) ante Chile, los rivales serán más agresivos, y mostró su deseo de que el terreno de juego del estadio Ontime esté mejor que el de la Complutense, que perjudicó a los dos contendientes, pero, sobre todo, la rapidez de los locales.

El argentino declaró que ha habido cosas que le han gustado, como el espíritu del grupo, y otras que no, como el ataque y las indisciplinas iniciales de los suyos.

"El ataque nuestro tiene que ser mejor; el verano pasado (en la gira por América del Norte) lo fue ", manifestó el seleccionador español.

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