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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 13:25

Brand, campeona europea con polémica por la sanción a Schreiber al cerrarla en el esprint

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- La neerlandesa Lucinda Brand conquistó este sábado su segundo título de campeona de Europa de ciclocrós después de que los jueces determinaran que la luxemburguesa Marie Schreiber, quien cruzó primero la línea de meta, la cerró contra la valla en el ajustado esprint que ambas protagonizaron.

Por EFE
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Brand, actual campeona del mundo y gran favorita al inicio de la carrera disputada en Zeddam (Países Bajos), llegó a la recta final igualada con Schreiber, quien fue la que decidió atacar primero, aunque la neerlandesa trató de reaccionar para sobrepasarla por la izquierda.

El jurado entendió que la maniobra de Brand para impedirle el paso contravino el reglamento.

En un primer momento, se dio como campeona a la luxemburguesa, pero finalmente se rectificó la clasificación y el título fue a manos de Brand, que ya logró el oro en la edición de 2021, además de tres platas, entre ellas la del pasado año, y dos bronces.

La victoria de Schreiber hubiera supuesto romper el monopolio de las neerlandesas, quienes han acaparado todos los títulos de la categoría élite femenina desde 2017, cuando venció la belga Sanne Cant.

El bronce se lo llevó la también neerlandesa Ceylin del Carmen Alvarado, nacida en República Dominicana y campeona en 2020, quien llegó a meta a 17 segundos después de sufrir una caída en la parte final de la carrera, mientras que su compatriota Inge van der Heijden, quien defendía el título, fue cuarta.

La española Sofía Rodríguez quedó en vigésima segunda posición, a 55:07 de la ganadora.

En categoría sub-23 masculina, el triunfo correspondió al francés Aubin Sparfel, y en júnior femenina, a la belga Lentel Huys.

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