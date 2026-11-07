Cisse, Liberali, Cassano, Palma y Lontani, principales novedades en la lista de Italia

El seleccionador 'azzurro' completó la lista con la convocatoria de Matteo Palma, defensa de 18 años del Udinese, después de que la FIFA autorizara el cambio de nacionalidad deportiva del jugador, nacido en Berlín y con ascendencia italiana y alemana.

Palma, considerado uno de los jóvenes defensas con mayor proyección en el fútbol italiano, que había formado parte de las categorías inferiores de Italia en la sub-15 antes de pasar a las selecciones alemanas sub-16 y sub-17, se decantó finalmente por la 'Azzurra'.

Junto a él, Mancini dio su primera oportunidad con la absoluta a Cisse, delantero del Milan de 20 años que ya formó parte de la selección sub-21 durante la anterior ventana internacional; Liberali, atacante de 19 años del Como, y Lontani, centrocampista de 18 años del Parma.

También figura entre los debutantes Riccardo Cassano, centrocampista del Como de 17 años, que todavía no debutó en la Serie A.

Tanto él como Lontani se incorporarán inicialmente a los entrenamientos de la absoluta, aunque después pasarán a las selecciones sub-18 y sub-19, respectivamente, para disputar sus compromisos internacionales.

Cisse y Liberali, por su parte, completarán la concentración con el equipo de Mancini.

La lista también presenta ausencias destacadas como las de Bryan Cristante, Lorenzo Di Lorenzo, Moise Kean, Daniel Maldini y Rolando Mandragora, respecto a las anteriores convocatorias.

Italia afrontará los dos últimos encuentros de la fase de grupos con el objetivo de asegurar su clasificación para los cuartos de final. La selección ocupa la segunda posición del grupo 1 de la Liga A, con siete puntos, tres menos que Francia y uno más que Bélgica.

Los de Mancini recibirán a Francia el jueves 12 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia) y visitarán a Bélgica el domingo 15 en el estadio Rey Balduino de Bruselas.