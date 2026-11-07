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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 16:13

Dakar 2026: María Paz Rosetti, protagonista del domingo para Paraguay

María Paz Rosetti, presente en Dakar 2026.
María Paz Rosetti, presente en Dakar 2026.

La ciclista paraguaya María Paz Rosetti será la principal representante del Team Paraguay este domingo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cuando dispute la final de ruta femenina, en una prueba única que no contempla clasificatorias.

Por David Rolón
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La competencia está prevista para las 06:00 de nuestro país y se desarrollará en Corniche Oeste, entre las 06:00 y las 07:45. Rosetti tendrá así una nueva oportunidad de representar al país en el ciclismo de ruta, bajo la conducción del entrenador Leonardo Brutti.

Lea más: Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

Además de la participación de Rosetti, la agenda paraguaya contempla actividades de preparación en otras disciplinas. Betania Medina tendrá entrenamiento de taekwondo en la categoría -49 kg, desde las 06:00, y posteriormente cumplirá con el pesaje oficial.

También está previsto el entrenamiento de Marko Kaethler, en lanzamiento de jabalina, a partir de las 07:00, mientras que Jimena Cabrera tendrá una sesión de preparación en esgrima, en sable individual femenino, desde las 16:00.

La agenda del Team Paraguay para este domingo:

  • 06:00: María Paz Rosetti – Ciclismo de ruta femenino (final).
  • 06:00: Betania Medina – Entrenamiento de taekwondo (-49 kg).
  • 07:00: Marko Kaethler – Entrenamiento de lanzamiento de jabalina.
  • 07:00 a 09:00: Betania Medina – Pesaje oficial de taekwondo.
  • 16:00: Jimena Cabrera – Entrenamiento de esgrima (sable individual femenino).

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