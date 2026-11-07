Dakar 2026: María Paz Rosetti, protagonista del domingo para Paraguay

La competencia está prevista para las 06:00 de nuestro país y se desarrollará en Corniche Oeste, entre las 06:00 y las 07:45. Rosetti tendrá así una nueva oportunidad de representar al país en el ciclismo de ruta, bajo la conducción del entrenador Leonardo Brutti.

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Además de la participación de Rosetti, la agenda paraguaya contempla actividades de preparación en otras disciplinas. Betania Medina tendrá entrenamiento de taekwondo en la categoría -49 kg, desde las 06:00, y posteriormente cumplirá con el pesaje oficial.

También está previsto el entrenamiento de Marko Kaethler, en lanzamiento de jabalina, a partir de las 07:00, mientras que Jimena Cabrera tendrá una sesión de preparación en esgrima, en sable individual femenino, desde las 16:00.

La agenda del Team Paraguay para este domingo: