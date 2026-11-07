Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

El combinado nacional Sub 17 disputó su último compromiso en el certamen frente a los portugueses, que se llevaron la victoria gracias a dos anotaciones de Artur Capristano, quien se convirtió en el verdugo de Paraguay y aseguró para su selección el boleto a las semifinales.

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De esta manera, el equipo dirigido por Manuel Aquino puso fin a su recorrido en Dakar, luego de una experiencia internacional que representó una importante oportunidad de crecimiento y formación para los jóvenes atletas paraguayos.

Síntesis

Paraguay 0-Portugal 2

Estadio: Diamniado Arena - Dakar, Senegal. Árbitro principal: Ali Alayat (LBY). Árbitro auxiliar: Arnaud Llambrich (NCL). Tercer árbitro: Malika Chihaoui (ALG). Cuarto árbitro: Alexis Vaughan (CAN). Delegado FIFA: Jaime Mew (NZL).

Paraguay: Leonardo Acuña (C); Octavio Cáceres, Mauro Mora, Facundo Boderone, Oliver Sandoval. Alternaron: Rafael Krutzmann, José Luis Morínigo, Agustín Barreto, Juan Rambo, Julio Cáceres. DT: Manuel Aquino.

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Portugal: Borges Bernardo; Joao Carvalho, Artur Capristano, Santiago Monteiro, Ricardo Duarte. Alternaron: Raúl Esteves, Tiago Salvado, Diego Ferreira, Alexandre Gaspar (C), Tomás Sa. DT: Emidio Rodrigues.

Goles: Portugal: 7’ PT y 19’57” PT Artur Capristano. Amonestado: Portugal: 15’ ST Joao Carvalho.