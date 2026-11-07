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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 13:09

Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

La selección paraguaya sub 17 de futsal quedó eliminada de Dakar 2026.
La selección paraguaya sub 17 de futsal quedó eliminada de Dakar 2026.

La selección paraguaya masculina de futsal quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al caer este sábado por 2-0 ante Portugal, en el último encuentro correspondiente al Grupo B. La Albirroja juvenil cerró así su participación en la competencia.

Por David Rolón
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El combinado nacional Sub 17 disputó su último compromiso en el certamen frente a los portugueses, que se llevaron la victoria gracias a dos anotaciones de Artur Capristano, quien se convirtió en el verdugo de Paraguay y aseguró para su selección el boleto a las semifinales.

Lea más: Dakar 2026: Benjamín Insfrán cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

De esta manera, el equipo dirigido por Manuel Aquino puso fin a su recorrido en Dakar, luego de una experiencia internacional que representó una importante oportunidad de crecimiento y formación para los jóvenes atletas paraguayos.

Síntesis

Paraguay 0-Portugal 2

Estadio: Diamniado Arena - Dakar, Senegal. Árbitro principal: Ali Alayat (LBY). Árbitro auxiliar: Arnaud Llambrich (NCL). Tercer árbitro: Malika Chihaoui (ALG). Cuarto árbitro: Alexis Vaughan (CAN). Delegado FIFA: Jaime Mew (NZL).

Paraguay: Leonardo Acuña (C); Octavio Cáceres, Mauro Mora, Facundo Boderone, Oliver Sandoval. Alternaron: Rafael Krutzmann, José Luis Morínigo, Agustín Barreto, Juan Rambo, Julio Cáceres. DT: Manuel Aquino.

Portugal: Borges Bernardo; Joao Carvalho, Artur Capristano, Santiago Monteiro, Ricardo Duarte. Alternaron: Raúl Esteves, Tiago Salvado, Diego Ferreira, Alexandre Gaspar (C), Tomás Sa. DT: Emidio Rodrigues.

Goles: Portugal: 7’ PT y 19’57” PT Artur Capristano. Amonestado: Portugal: 15’ ST Joao Carvalho.

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