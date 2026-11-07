España destrona a Argentina y es por quinta vez campeona del mundo por equipos masculinos

El equipo español une este título a los logrados en 1998, 2008, 2010 y 2021 tras superar a la selección más laureada de la historia con doce coronas las dos últimas consecutivas. Los dos equipos han jugado todas las finales mundialistas, menos las de 2006 y 2012, en las que Argentina batió a Brasil.

La final de este sábado empezó con la remontada de los españoles Aimar Goñi y Juan Lebrón ante Martín di Nenno y Leo Augsburger para adelantar a España 1-0 con un marcador de 5-7, 7-5 y 6-2 en dos horas de dura e igualada pelea.

En el segundo duelo Argentina igualó el marcador 1-1 gracias a Agustín Tapia y Federico Chingotto, que pasaron por encima de Paquito Navarro y Jon Sanz con un rotundo 6-1 y 6-2 en 55 minutos.

Todo se decidió en el tercer y último partido, en el que Arturo Coello y Jorge 'Coki' Nieto asumieron la responsabilidad y ganaron por 6-3 y 6-2 en una hora y veinte minutos a Gonzalo Alfonso y Tino Libaak para sellar el quinto título mundial para España.