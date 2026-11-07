Fàbregas, sobre la convocatoria de Jacobo Ramón por España: "Es un orgullo"

"Pienso en Ramón, que irá por primera vez con la selección española. Es un orgullo para nosotros, pero también para mí, pensando en mi país", dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido del Como contra el Inter de Milan, que se disputará este domingo.

Jacobo Ramón, defensa central de 21 años formado en la cantera del Real Madrid, debutó en el club blanco en enero de 2025 y llegó a disputar varios partidos como titular en el primer equipo.

Ese mismo año, el 31 de julio, el Real Madrid hizo oficial su traspaso al Como y se reservó una opción de recompra. El jugador explicó entonces que una conversación con Fàbregas fue clave para aceptar el proyecto.

Su buen desempeño le valió para asentarse como titular en el Como, en el que destacó tanto por su fortaleza en duelos aéreos como en la defensa y salida de balón.

En su primera temporada en Italia, disputó 32 partidos, de ellos 30 como titular, y marcó dos goles.

En la presente campaña, fue titular en 8 de los 10 partidos disputados y hasta el momento igualó la cifra de tantos de la temporada pasada, con sus dianas ante el Torino y Parma.

Con la selección española, fue campeón de Europa sub-19 en 2024 y se consolidó después como uno de los jugadores más importantes de la sub-21.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, decidió convocarlo ahora para los próximos partidos de la absoluta en la Liga de Naciones contra República Checa e Inglaterra, tras su buen inicio de temporada, en el que Fàbregas le otorgó un papel protagonista en el eje de la defensa.