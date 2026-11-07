Félix Pérez y Queens reeditan final del baloncesto femenino

En los partidos de este viernes, Sol de América cayó 71-78 contra Félix Pérez, y Olimpia se impuso 74-65 a San José, para hacerse de la serie semifinal del Clausura de la Liga Femenina de básquetbol, ambos ganaron los dos primeros cotejos y con ello el pase a las finales.

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Las azules pelearon desde el vamos en el polideportivo “Luis Óscar Giagni”, y tuvieron marcador favorable hasta el tercer chico: 12-18, 19-18 y 18-20, recién en el último la experimentadas de Villa Morra sacaron diferencia 22-30, para cerrar 78-71.

La pequeña base María Paz Godoy lideró el goleo con 24 puntos en Sol, seguida por Candy Martínez 19 y Carolina Caraves 13, entre las principales.

Del otro lado, la goleadora del encuentro fue la americana Connie Delores Clarke, con 26, apoyada por su compatriota Kwanza Myaleka Murray con 15 y Jael Benítez 11.

Las Queens también vieron a un San José decidido desde el inicio del cotejo en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, ganando el primer cuarto 21-19. El segundo y tercer parcial ya fueron para las campeonas del Apertura 19-19 y 18-12. Las franjeadas controlaron el juego, pero perdieron el cuarto chico: 18-22.

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Las experimentadas Paola Ferrari y Marta Peralta fueron arriba en el goleo con 21 y 17 puntos, respectivamente, y la colombiana Valentina López Montoya con 16.

En el team santo, Paula Portillo terminó con 13 puntos, Kiara Medina 11 y Vitoria Romualdo con 9, en el podio.

Tal como en el Apertura, Olimpia y Félix Pérez serán los protagonistas de la final. Las Queens habían cortado una gran racha a las Rojas de Villa Morra, y ganaron un título luego de 9 años.