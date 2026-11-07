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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 18:20

Félix Pérez y Queens reeditan final del baloncesto femenino

Connie Clarke se filtra entre las solenses, en el juego semifinal 2, que volvieron a ganar las de Villa Morra, para avanzar a la final del Clausura vs. Queens.
Connie Clarke se filtra entre las solenses, en el juego semifinal 2, que volvieron a ganar las de Villa Morra, para avanzar a la final del Clausura vs. Queens.

Félix Pérez le ganó la serie semifinal 2-0 a Sol de América, mientras Olimpia Queens hizo lo propio contra Deportivo San José, para ganarse el derecho de disputar una final mas, esta vez por el Torneo Clausura de la Liga Femenina de baloncesto de Primera. En el Apertura, ambos fueron los finalistas, con la consagración de las Queens, que ganaron 2-0 la serie.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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En los partidos de este viernes, Sol de América cayó 71-78 contra Félix Pérez, y Olimpia se impuso 74-65 a San José, para hacerse de la serie semifinal del Clausura de la Liga Femenina de básquetbol, ambos ganaron los dos primeros cotejos y con ello el pase a las finales.

Lea más: Félix Pérez y Olimpia se adelantan en la serie

Las azules pelearon desde el vamos en el polideportivo “Luis Óscar Giagni”, y tuvieron marcador favorable hasta el tercer chico: 12-18, 19-18 y 18-20, recién en el último la experimentadas de Villa Morra sacaron diferencia 22-30, para cerrar 78-71.

La pequeña base María Paz Godoy lideró el goleo con 24 puntos en Sol, seguida por Candy Martínez 19 y Carolina Caraves 13, entre las principales.

Del otro lado, la goleadora del encuentro fue la americana Connie Delores Clarke, con 26, apoyada por su compatriota Kwanza Myaleka Murray con 15 y Jael Benítez 11.

Las Queens también vieron a un San José decidido desde el inicio del cotejo en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, ganando el primer cuarto 21-19. El segundo y tercer parcial ya fueron para las campeonas del Apertura 19-19 y 18-12. Las franjeadas controlaron el juego, pero perdieron el cuarto chico: 18-22.

Las experimentadas Paola Ferrari y Marta Peralta fueron arriba en el goleo con 21 y 17 puntos, respectivamente, y la colombiana Valentina López Montoya con 16.

En el team santo, Paula Portillo terminó con 13 puntos, Kiara Medina 11 y Vitoria Romualdo con 9, en el podio.

Tal como en el Apertura, Olimpia y Félix Pérez serán los protagonistas de la final. Las Queens habían cortado una gran racha a las Rojas de Villa Morra, y ganaron un título luego de 9 años.

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