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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 16:56

Gaetan Fetaud conquista el Ironman 5150 de San Juan y lleva el título a Paraguay

Gaetán Fetaud volvió a coronarse en el Ironman.
Gaetán Fetaud volvió a coronarse en el Ironman.

El triatleta Gaetan Fetaud, representante de Paraguay, se consagró campeón absoluto del Ironman 5150 San Juan Argentina, presentado por Baggio, al imponerse en la competencia disputada en la provincia argentina de San Juan.

Por ABC Color
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Fetaud completó el exigente recorrido en 2 horas, 00 minutos y 44 segundos, para quedarse con el primer puesto de la clasificación general masculina, además de imponerse en la categoría M35-39.

Lea más: Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

El francés que representa a Paraguay registró un tiempo de 22:05 en natación, 56:51 en ciclismo y 36:39 en pedestrismo, parciales que le permitieron quedarse con una importante victoria internacional.

La definición tuvo su cuota de tensión, ya que su escolta, Pablo M. Bien, se mantuvo a unos 100 metros de distancia durante el tramo final, obligando a Fetaud a sostener el ritmo y la concentración hasta cruzar la meta.

Finalmente, el representante paraguayo llegó en solitario al arco de llegada, entre los aplausos del público, y celebró la conquista con un emotivo beso al cielo.

De esta manera, el título absoluto del Ironman 5150 San Juan viajó rumbo a Paraguay, de la mano de Gaetan Fetaud, protagonista de una destacada actuación en el triatlón internacional.

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