Gaetan Fetaud conquista el Ironman 5150 de San Juan y lleva el título a Paraguay

Fetaud completó el exigente recorrido en 2 horas, 00 minutos y 44 segundos, para quedarse con el primer puesto de la clasificación general masculina, además de imponerse en la categoría M35-39.

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El francés que representa a Paraguay registró un tiempo de 22:05 en natación, 56:51 en ciclismo y 36:39 en pedestrismo, parciales que le permitieron quedarse con una importante victoria internacional.

La definición tuvo su cuota de tensión, ya que su escolta, Pablo M. Bien, se mantuvo a unos 100 metros de distancia durante el tramo final, obligando a Fetaud a sostener el ritmo y la concentración hasta cruzar la meta.

Finalmente, el representante paraguayo llegó en solitario al arco de llegada, entre los aplausos del público, y celebró la conquista con un emotivo beso al cielo.

De esta manera, el título absoluto del Ironman 5150 San Juan viajó rumbo a Paraguay, de la mano de Gaetan Fetaud, protagonista de una destacada actuación en el triatlón internacional.