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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 07:45

La ecuatoriana Tisalema, favorita en una Behobia-San Sebastián con 30.000 participantes

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San Sebastián (España), 7 nov (EFE).- El corredor español Raúl Celada y la ecuatoriana Katherine Tisalema son dos de los candidatos al triunfo en la exigente carrera popular Behobia-San Sebastián que se disputa este domingo en una jornada en la que se prevén temperaturas de hasta 20 grados en Guipúzcoa (País Vasco).

Por EFE
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Celada y Tisalema defienden el título logrado en 2025 pero en esta convocatoria tendrán rivales complicados, sobre todo en una carrera femenina que tiene un gran nivel para la presente edición.

El guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero los dos años anteriores, será un rival cualificado para Celada, al igual que el veterano Javi Guerra, uno de los mejores maratonianos europeos y olímpico en Japón 2020.

La prueba de mujeres tiene otros dos nombres propios la etíope Sisay Dida y la española Celia Antón, debutante en esta histórica carrera, apartada de los focos competitivos en los últimos años pero con mucha calidad como en su día acreditaron sus triunfos en cross y carreras de fondo. Devora Avramova, varias veces campeona nacional en Bulgaria, también está en los pronósticos.

Este año baja la participación femenina, todavía lejos del propósito de la organización de llegar a la mitad de las inscripciones, aunque sigue en porcentajes notables con un 31 % de mujeres atletas.

Las condiciones meteorológicas anticipan calor, lo que no es sinónimo de una jornada tranquila con los antecedentes de años anteriores y el recuerdo del último fallecimiento de un participante en la edición 2021.

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