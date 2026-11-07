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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 19:38

La nadadora Ayelet Battaglia enorgullece a la comunidad nihoniana con dos medallas

Primera Edición del Torneo Intercolegial/Interescolar de Natación “Copa SEK Paraguay 2026”.
Ayelet Carolina Battaglia Coronel (16 años), con las medallas de oro y plata que ganó en el torneo de natación de la Copa SEK 2026.

Con el logro de una medalla de oro y otra de plata, la alumna Ayelet Carolina Battaglia Coronel dejó en alto el orgullo de la comunidad nihoniana en representación de la Escuela/Colegio Nihon Gakko, en el Torneo Intercolegial/Interescolar de Natación “Copa SEK Paraguay 2026”.

Por ABC Color
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La excelente estudiante del 2° Año Ciencias Básicas-BACIEN-Nivel Medio, Ayelet Carolina Battaglia Coronel tuvo una destacada actuación en representación del Nihon Gakko en el reciente Primera Edición del Torneo Intercolegial/Interescolar de Natación “Copa SEK Paraguay 2026”. Esta competencia contó con la participación de numerosas casas de estudios.

Ayelet Carolina dejó en alto el nombre de la comunidad nihoniana con la hazaña de obtener una medalla de oro y otra de plata en 50 metros Estilo Libre y Mariposa y 50 metros Estilo Pecho. Con esfuerzo, disciplina y perseverancia, la joven nadadora del Nihon Gakko consiguió hacerse de las presesas entres numerosas competidores.

¡Seguimos formando profesionales que dejan huellas dentro y fuera del país!, reza el comunicado de aquella institución educativa y que se enorgullece aún más considerando que Ayelet es también integrante de la selección paraguaya de natación-categoría juvenil.

De la mencionada competencia tomaron parte unos 250 nadadores en franja etaria de 5 a 17 años, provenientes de nada menos que 19 instituciones educativas y natatorios, junto a la anfitriona: ASA, San José, CEL, St. Anne’ s School, Inter, Centro Educativo Pytyvo CEP San Lorenzo, Colegio Nihon Gakko, Colegio María Auxiliadora, Torre Fuerte, Salesinito, Apostólico San José, Cerritos, PAIS, Colegio del Sol, Centro Educativo San Pedro, el CCPA School, e invitados especiales El Deportivo SYC y el Natatorio Gala.

Las pruebas en competencia fueron: Mariposa 7 series, Libre 29, Cruce con tablita 11, Pecho 8 y Espalda 8.

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