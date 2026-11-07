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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 15:00

Moesha Johnson se lleva el oro en 3 kilómetros

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Cancún (México), 7 nov (EFE).- La australiana Moesha Johnson se llevó este sábado la medalla de oro en la prueba de 3 kilómetros eliminatorios de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en la Playa Langosta, en Cancún, Quintana Roo.

Por EFE
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La japonesa Ichika Kajimoto se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para la monegasca Lisa Pou.

Johnson, quien el viernes también ganó el oro en la prueba de 10 kilómetros, confirmó su condición de favorita como número uno del mundo.

En la categoría masculina, el ganador fue el alemán Florian Wellbrock. La plata se la colgó el número uno en la clasificación mundial, el húngaro Dávid Betlehem, quien ayer fue tercero en los 10 kilómetros, y el francés Marc-Antoine Oliver, de 30 años, se hizo con el bronce.

Wellbrock, quien el viernes también se llevó la medalla de oro en los 10 kilómetros, volvió a mostrarse dominante en las aguas de Playa Langosta.

El mexicano Paulo Strehlke, campeón centroamericano, fue el mejor latinoamericano en los 3 kilómetros y se ubicó en la sexta posición.

A sus 20 años, Strehlke es una promesa de este país para el que ya hizo historia en mayo pasado al ganar la medalla de plata en los 3 kilómetros eliminatorios de la Copa del Mundo Golfo Aranci, Italia.

Esta parada abrió la temporada 2026-2027 de World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos a nivel mundial.

El circuito continuará el 19 y 20 de marzo de 2027 en Somabay, Egipto; y el 23 y 24 de abril en una sede aún por designar.

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