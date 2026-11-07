Rahm: "Ha sido un buen año y volver a ganar en el DP World Tour sería especial"

Rahm terminó la tercera ronda en el campo de Yas Links con -18, con un golpe de ventaja sobre el italiano Francesco Laporta y el inglés Tyrrell Haton, colíderes tras la segunda vuelta, y dos sobre el noirlandés Rory McIlroy.

"Sería increíble (ganar). Ha sido un buen año hasta ahora. Pero volver a ganar en el DP World Tour sería especial. Sumar un sexto título a de la Serie Rolex también sería fantástico", señaló el español tras finalizar la tercera vuelta.

De ganar en Abu Dabi y sin contar el Masters de Augusta de 2023, sería el primer título de Rahm en el circuito europeo en tres años, tras ganar en noviembre de 2022 en la final de Dubái.

El penúltimo torneo de la temporada del DP World Tour es el primero desde que el ex número uno del mundo se desligó de LIV Golf, la liga saudí cuya desaparición se ha confirmado.

"Una ronda fantástica. Ojalá hubiera embocado un par de 'putts' mejores en los dos últimos hoyos, pero los calculé mal. Pero, en general, obviamente, un golf excelente", dijo Rahm.