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Polideportivo
07 de noviembre de 2026 - 10:05

Sábado, 7 de noviembre de 2026

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Valencia. Sin tiempo para saborear la remontada en Atenas ante el AEK, el Real Madrid de Jose Mourinho tiene una cita muy importante en Mestalla ante el Valencia del mexicano Javier Aguirre, un encuentro que mide la necesidad de ambos conjuntos, la del equipo local para salir de la zona de descenso y la del cuadro blanco para no perder terreno en su lucha con Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentan el domingo en el Metropolitano. También se juegan los encuentros Málaga-Racing de Santander, Espanyol-Deportivo y Osasuna-Athletic

Por EFE
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Londres. El Arsenal, líder de la Premier y reforzado por su victoria en Anfield frente al Liverpool, recibe al Hull con el objetivo de consolidar su ventaja de tres puntos sobre el Manchester City, que visita al penúltimo clasificado, el Nottingham Forest, después de encadenar dos derrotas consecutivas. El equipo de Enzo Maresca necesita reaccionar para evitar que los londinenses amplíen su ventaja al frente de la clasificación. La jornada sabatina se completa con el Leeds-Tottenham, duelo entre dos equipos de la zona media, y el Fulham-Newcastle, que necesitan sumar para alejarse de los puestos de descenso.

Buenos Aires. Los encuentros Boca Juniors-Defensa y Justicia, Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors-Huracán definen quién será el campeón del torneo anual del fútbol argentino.

Redacción deportes. Entrenamientos libres 3 (15.30-16.30) y sesión de clasificación (19.00-20.00) del Gran Premio de Brasil, 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, Sao Paulo.

Redacción deportes. La carrera esprint del Gran Premio de Catar da la oportunidad al español Marc Márquez (Ducati) de sumar hasta 12 puntos en su lucha por sumar su décimo campeonato del mundo de motociclismo.

París. El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, disputa por primera vez las semifinales del Masters 1.000 de París frente al ganador del partido entre el noruego Casper Ruud y el portugués Nuno Borges. También lucharán por un billete en la final el estadounidense Ben Shelton, número 4 del mundo, y el francés Luca van Assche. Información de Luis Miguel Pascual

- Entrenamientos libres 3 (14.30-15.30 GMT) y sesión de clasificación (18.00-19.00 GMT) del Gran Premio de São Paulo (Brasil), 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. (FOTO)

- NBA (-1 GMT): Indiana Pacers-Denver Nuggets (23.00), en México, Atlanta Hawks-Brooklyn Nets (01.30), Cleveland Cavaliers-New York Knicks y Oklahoma City Thunder-Washington Wizards (02.00), Golden State Warriors-Orlando Magic (02.30), Phoenix Suns-Houston Rockets (03.00) y Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs (04.00).

- España. Liga Endesa. 7ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Kids&Us Manresa-Monbus Obradoiro (18.00), FIATC Girona-Surne Bilbao (19.30), iLERNA Lleida-Kosner Baskonia (21.00).

- España. LaLiga EA Sports (jornada 11)(FOTO)(-1 GMT): Málaga-Racing (14:00), Espanyol-Deportivo (16:15), Osasuna-Athletic (18:30), Valencia-Real Madrid (20:45).

- Liga alemana (jornada 9)(-1 GMT): Mainz-Bayern Múnich (15:30)

- Liga francesa (jornada 10)(-1 GMT): PSG-Troyes (20:45)

- Liga italiana (jornada 11)(-1 GMT): Roma-Sassuolo (20:45).

- Acaba el Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Tercer puesto, Corea del Norte-Brasil (15.00 GMT) y final Japón-Nigeria (18.30 GMT).

- El Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, visita al Atlas del mundialista colombiano Camilo Vargas; el líder América a los Pumas UNAM, Monterrey al Toluca y el campeón Cruz Azul al Tigres UANL en la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Los encuentros Boca Juniors-Defensa y Justicia, Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors-Huracán definen quien será el campeón del torneo anual del fútbol argentino. (FOTO)

- Previa del NFL Game Madrid, que enfrenta a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

- Finalissima, en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Partido por el tercer puesto

- DP World Tour. Primer torneo del playoff final, en el club Yas Links de Abu Dabi (hasta 8).

- PGA Tour. World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante Los Cabos (México) (hasta 8).

- Entrenamientos libres (10:30 a 12:30 GMT), sesiones de clasificación (12:40 a 16:30 GMT) y carrera esprint (17:00 GMT). (FOTO)

-- DOMINGO. Copa de las Naciones. 4ª jornada: Inglaterra-Australia, en Londres (16:10)

------ SÁBADO 21. Copa de las Naciones. 6ª jornada: España-Samoa, en el Estadio Ciudad de Málaga (17.00).

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual.

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

-- DOMINGO. Torneo ATP 250 de Estocolmo (hasta 14).

-- DOMINGO. Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15).

----- MIÉRCOLES 25. Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Cuartos de final. Desde las 16.00: Italia-Corea del Sur.

----- JUEVES 26. Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Cuartos de final. Desde las 10.00: Reino Unido-Alemania. No antes de las 17:00: Austria-España.

----- VIERNES 27. Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Semifinales. Desde las 16.00: Italia o República de Corea-Rep. Checa o Canadá.

----- SÁBADO 28. Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Semifinales. Desde las 12.00: Reino Unido o Alemania-Austria o España.

----- DOMINGO 29. Acaba la Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia). Final: ------ (15.00).

- El 40 veces campeón del mundo de trial, Toni Bou, participa en una exhibición abierta al público tras la que atenderá a los medios de comunicación. Moll de la Marina (Barcelona), 16.00

----- SÁBADO 21. SailGP. Penúltima prueba, en Dubai (y 22).

---- MIÉRCOLES 25. Copa Europa femenina. Dieciseisavos. Ida. Palmberg Schwerin-Heidelberg Gran Canaria (18.00), Emalsa Gran Canaria-Oudegem (19.00) y Fundación Cajasol Andalucía-Viteos Neuchatel (19.30).

------- MIÉRCOLES 2 DIC. Copa Europa femenina. Dieciseisavos. Vuelta. Heidelberg Gran Canaria-Palmberg Schwerin (19.30), Oudegem-Emalsa Gran Canaria (20.00), Viteos Neuchatel-Fundación Cajasol Andalucía (20.00

- LUNES. Liga de Campeones. Previa de la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones en la que el Sabadell visita al Olympiacos (GRE) y el Atlètic Barceloneta recibe al Mladost (CRO).

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Redacción EFE Deportes      

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