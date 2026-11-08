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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 10:35

1-1. Nápoles y Lazio, que seguirá líder, reparten puntos

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Roma, 8 nov (EFE).- Nápoles y Lazio firmaron tablas este domingo (1-1) en un encuentro igualado, en el que el conjunto romano, que seguirá líder en solitario tras la undécima jornada, fue superior durante la primera mitad, pero no pudo conservar su ventaja ante la reacción del equipo partenopeo después del descanso.

Por EFE
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El conjunto de Gennaro Gattuso se mantuvo así invicto y líder, a dos puntos del Roma, su eterno rival y a cuatro del Inter, a la espera de lo que haga este domingo contra el Como de Cesc Fàbregas.

Allegri, en el punto de mira por un comienzo irregular, regresó al mando del banquillo napolitano tras sus dos partidos de suspensión, y afronta un periodo delicado, con la afición crispada con el equipo y una plantilla que no termina de entenderse entre sí.

Durante la primera mitad, la posesión estuvo disputada, con un ritmo contenido y con el Lazio como el más determinante en los últimos metros. El equipo romano fue el que dispuso de más oportunidades, y disparó en los primeros cuarenta y cinco minutos once veces, cuatro de ellas a puerta.

En el minuto 28, el líder de la Serie A se adelantó después de un gol 'marca Lazio', ejemplo del buen juego que mostraron durante este arranque liguero.

Un rápido contraataque que comenzó en su área, con mucha verticalidad, concluyó con un buen pase al hueco de Tijjani Noslin para Davide Frattesi, que definió al primer palo del portero y puso fin a sus dos meses de sequía goleadora.

El Lazio consiguió mantener el control durante la primera mitad, pero al Nápoles le sentó bien el paso por vestuarios y aceleró. En el minuto 48, el conjunto partenopeo igualó el marcador después de que Noa Lang pusiera un centro envenenado que el español Alfonso Pedraza, en su intento de despeje, coló en su propia puerta.

El conjunto local insistió, pero tampoco fue letal de cara a portería y concluyó con el 1-1, después de que el Lazio tampoco supiera aprovechar los contraataques que tuvo en la segunda parte y su guardameta, el griego Christos Mandas, evitara el gol en varias ocasiones.

El conjunto de Allegri se empezó a sentir más cómodo y entró de nuevo en el partido. Tuvieron oportunidades para empatar, incluida una clara de Kevin De Bruyne que salvó debajo de los palos Pedraza, en un esfuerzo por redimirse.

El empate frenó la racha de victorias consecutivas del Lazio, que hasta el pitido inicial en el Estadio Diego Armando Maradona cosechó seis. Con todo, se sitúa en primera posición, en lo que supone un arranque dulce e histórico para el Lazio.

Para Allegri, Gattuso es algo así como un tabú. El técnico del Nápoles, de seis encuentros totales, nunca pudo ganar a uno dirigido por Gattuso, un registro que se prolongó este domingo. El empate colocó al Nápoles en décima posición con quince puntos.

1 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara (Politano, m.74), De Bruyne (Giovane, m.83), Gilmour (Anguissa, m.69), McTominay, Olivera; Lang; Højlund (Lucca, m.74). Entrenador: Massimiliano Allegri.

1 - Lazio: Mandas; Floriani Mussolini (Lazzari, m.61), Sutalo (Leite, m.33), Provstgaard, Nuno Tavares (Pedraza, m.46); Frattesi (Cancellieri, m.78), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (Dele-Bashiru, m.61), Noslin. Entrenador: Gennaro Gattuso.

Goles: 0-1, m.28: Frattesi; 1-1, m.48: Pedraza, en propia puerta.

Árbitro: Luca Pairetto. Mostró tarjeta amarilla a Lang (m.44), Gilmour (m.65) y Vergara (m.66) por parte del Nápoles, y a Pedraza (m.78) por parte de la Lazio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció tras haber sufrido un fuerte golpe durante un partido contra el Andorra.

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