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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 18:55

2-2. La Fiore golpea y la Juve responde

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Roma, 8 nov (EFE).- La Juve rescató un empate (2-2) ante el Fiorentina este domingo después de remontar en dos ocasiones un encuentro igualado en el que el conjunto local, que se adelantó por medio del argentino Mateo Pellegrino y del sueco Alieu Njie, no supo mantener su ventaja.

Por EFE
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"Se lo he dicho al equipo, esta es la partida", dijo en la previa el entrenador del Fiorentina, Paolo Vanoli, unas palabras que reflejan el delicado momento que atraviesa el club, que pese al empate de este domingo, demostró sus ganas de darle la vuelta a un mal arranque liguero.

La Fiore golpeó pronto y abrió el marcador a los cuatro minutos. El argentino Mateo Pellegrino se elevó sin oposición en el área para conectar de cabeza un saque de esquina servido y adelantar al conjunto 'viola'.

El Juventus intentó responder de inmediato y encontró espacios por las bandas. McKennie estuvo cerca de empatar en el minuto 10 con un remate de cabeza tras otro córner, mientras que Cabal obligó a David de Gea a realizar una gran intervención en el 20.

El empate llegó en el minuto 32, cuando Randal Kolo Muani recibió por la derecha y puso un balón preciso para que el alemán Nick Woltemade rematara libre de marca.

La Juve tuvo opciones para completar la remontada antes del descanso, pero volvió a encontrarse con el guardameta español en una primera parte igualada. La segunda mantuvo el mismo ritmo, y el equipo 'bianchoneri' se lanzó a por el gol de la ventaja.

Cuando mejor estaba el equipo visitante, golpeó otra vez la Fiore, en el minuto 54, tras una acción de confusión dentro del área juventina que aprovechó Alieu Njie para poner al equipo de la flor de lis con ventaja.

Luciano Spalletti reaccionó con un triple cambio en el minuto 57, encontró espacios y desperdició ocasiones. Al final, tras tanto insistir, consiguió el empate en el minuto 67, después de que Gleison Bremer conectara de cabeza tras un saque de esquina y superara a De Gea.

El partido, ya abierto, estuvo cerca de decantarse de lado de la 'Juve', pero finalmente firmaron tablas en un final agónico. El equipo de Turín se colocó séptimo en la clasificación, mientras que el Fiorentina se situó decimoquinto.

2 - Fiorentina: De Gea; Jimenez, Dragusin, Vieiry, Joao Mario; Ndour, Oulai (Fagioli, m.65); Mastantuono, Pedro Gonçalves 'Pote' (Brescianini, m.65), Njie (Gnonto, m.86); Pellegrino (Beto, m.86).

2 - Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (Gatti, m.89), Cabal (Celik, m.56); McKennie (Ekhator, m.78), Douglas Luiz, Koopmeiners; Boga (Alajbegovic, m.57), Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova, m.57).

Goles: 1-0, m.4: Pellegrino. 1-1, m.32: Woltemade. 2-1, m.54: Njie. 2-2, m.66: Bremer.

Árbitro: Andrea Colombo. Mostró tarjeta amarilla a Oulai (m.50) por parte del Fiorentina y a Cabal (m.13), Bremer (m.22) y Kolo Muani (m.73) por parte del Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Serie A disputado en el Estadio Artemio Franchi de Florencia (centro de Italia). Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció tras haber sufrido un fuerte golpe durante un partido contra el Andorra.

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