Claire Liu conquista en Hong Kong su primer título WTA

La victoria de Claire Liu sobre Alexandra Eala fue por 6-3 y 6-0 en la final del torneo WTA 250 de Hong Kong.

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La californiana, de 26 años, campeona de Wimbledon junior en 2017, nunca terminó de confirmarse en la élite, alcanzando como mejor puesto 52 del ránking mundial.

En la final de Hong Kong, dio la sorpresa al no dejar ninguna opción a la joven Eala, de 21 años, que jugó con un fuerte vendaje en la rodilla derecha.

Eala, ganadora del torneo de Washington en agosto y una de las esperanzas del tenis femenino, tendrá que esperar para ampliar su palmarés.