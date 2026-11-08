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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 13:02

Claire Liu conquista en Hong Kong su primer título WTA

La campeona Claire Liu (izquierda) y la finalista Alexandra Eala posan sonrientes con sus respectivos trofeos.
La campeona Claire Liu (izquierda) y la finalista Alexandra Eala posan sonrientes con sus respectivos trofeos. 104946+0000 PETER PARKS

La estadounidense Claire Liu, ubicada en el puesto 102 del ránking mundial, conquistó este domingo el primer título de su carrera al derrotar con contundencia a la filipina Alexandra Eala (#17).

Por ABC Color
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La victoria de Claire Liu sobre Alexandra Eala fue por 6-3 y 6-0 en la final del torneo WTA 250 de Hong Kong.

Lea más: Leyla Brítez queda a un paso del cuadro principal del W75 de Brisbane

La californiana, de 26 años, campeona de Wimbledon junior en 2017, nunca terminó de confirmarse en la élite, alcanzando como mejor puesto 52 del ránking mundial.

En la final de Hong Kong, dio la sorpresa al no dejar ninguna opción a la joven Eala, de 21 años, que jugó con un fuerte vendaje en la rodilla derecha.

Eala, ganadora del torneo de Washington en agosto y una de las esperanzas del tenis femenino, tendrá que esperar para ampliar su palmarés.

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