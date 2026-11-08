Dakar 2026: Betania Medina entra en acción este lunes en busca de las semifinales

El Team Paraguay tendrá una jornada centrada en el taekwondo, con la medallista de bronce en los pasados Juegos Odesur Santa Fe 2026, Betania Medina, como principal representante en competencia. La paraguaya tendrá su estreno en los cuartos de final, desde las 08:48 de nuestro país, en el Complejo Iba Mar Diop (CID Arena), donde enfrentará a una rival que saldrá del cruce entre Australia y Ruanda.

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La jornada será exigente para Medina, ya que, en caso de avanzar, disputará las semifinales a las 13:00. La final está prevista para las 13:48, mientras que la ceremonia de premiación se desarrollará a las 14:17.

La representante nacional estará acompañada por su entrenador Mauro Crismanich y buscará meterse entre las mejores de la categoría -49 kilogramos.

Además del taekwondo, la agenda contempla actividades de preparación para Jimena Cabrera, en esgrima, y para la propia Medina, quien también deberá cumplir con el pesaje correspondiente.

La agenda del Team Paraguay para este lunes:

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06:00 a 08:00: Betania Medina – Entrenamiento de taekwondo (-49 kg).

06:00 a 16:30: Jimena Cabrera – Entrenamiento de esgrima (sable individual femenino), sujeto al calendario de competencia.

07:00 a 09:00: Betania Medina – Pesaje aleatorio.

08:48: Betania Medina – Cuartos de final de taekwondo (-49 kg), ante Australia o Ruanda.

13:00: Betania Medina – Semifinales, en caso de avanzar.

13:48: Betania Medina – Final, en caso de clasificar.

14:17: Betania Medina – Ceremonia de premiación.

Todos los horarios corresponden a Paraguay.