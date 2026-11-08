Dakar 2026: la moda africana también desfila al ritmo del espíritu olímpico

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 también tienen espacio para la moda y la identidad cultural. El pasado viernes 6 de noviembre, la Place du Souvenir Africain se convirtió en una pasarela que reunió a diseñadores de distintas partes de África para presentar sus creaciones bajo el lema «Moda y espíritu olímpico».

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Alrededor de 800 personas se congregaron en la explanada para disfrutar de un desfile que combinó colores, texturas y materias primas representativas de la riqueza del continente africano. En total, 11 diseñadores seleccionados presentaron diez creaciones cada uno, alcanzando aproximadamente 100 conjuntos exhibidos ante el público.

El cuero, la paja, el pagne tejido y el bogolan, una tela tradicional teñida mediante técnicas ancestrales, fueron algunos de los materiales protagonistas de una propuesta que buscó conectar la identidad africana con los valores y el espíritu del olimpismo.

La organización estuvo a cargo de Almamy Lo, director artístico de la Semana de la Moda de Dakar durante los últimos 25 años, quien destacó la importancia de integrar la cultura a una celebración deportiva de alcance internacional.

«Es un motivo de orgullo. Y combinar el deporte con la cultura es una gran idea, porque la cultura es la base. Es lo que muestra la riqueza de un país», expresó Lo.

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El organizador también resaltó que conocer una nación va mucho más allá de asistir a sus competencias deportivas. «Si visitas un país únicamente para participar en eventos deportivos, sin sumergirte en su cultura y en todo lo que lo hace único, no lo descubres realmente», reflexionó.

La iniciativa dejó un mensaje que trasciende las pasarelas: los grandes acontecimientos deportivos también son una oportunidad para mostrar al mundo la identidad, las tradiciones y la creatividad de sus pueblos.

En Dakar, el olimpismo no solo se vive en los escenarios de competencia. También se expresa a través de la música, el arte, la moda y la cultura, en una celebración que convierte a los Juegos en un punto de encuentro entre los pueblos.

Fuente: Comité Olímpico Internacional. Material: Laura Fortes.