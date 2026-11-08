Domingo, 8 de noviembre de 2026

Santiago. Colo Colo, con el portero Vozinha a la cabeza y líder de la liga con 58 puntos y diez de ventaja sobre su escolta Universidad de Chile, puede conquistar este domingo su título 35 de la liga chilena en su visita al Ñublense.

Madrid. El segundo de LaLiga EA Sports, el Atlético de Madrid, recibe al líder, el Barcelona, en un encuentro que pone el liderato en juego, pues solo dos puntos separan en la tabla a rojiblancos de los azulgranas. También se juegan este domingo los partidos de la undécima jornada Elche-Betis, Real Sociedad-Rayo Vallecano, Celta-Levante y Villarreal-Getafe.

París. El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, y el estadounidense Ben Shelton, tercer favorito, se enfrentan este domingo en la final del torneo ATP Masters 1.000 de París, en la que el ambos persiguen su quinto título del año. Información de Luis Miguel Pascual.

Madrid. Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu el segundo encuentro oficial de la NFL de fútbol americano en Madrid, después de que la competición desembarcara el pasado curso en la capital de España con el choque entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

Redacción deportes. El español Marc Márquez (Ducati) puede proclamarse este domingo campeón del mundo de MotoGP por octava vez si gana el Gran Premio de Catar y su compatriota y rival por el título, Jorge Martín (Aprilia), no puntúa en el circuito de Lusail.

Redacción Deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) estrena su condición de campeón del mundo de Fórmula Uno este domingo en el brasileño circuito de Interlagos, sede del Gran Premio de Sao Paulo, el vigésimo del Mundial, con el que arranca la campaña por el subcampeonato, al que aspiran cinco pilotos.

Río de Janeiro (Brasil). La selecciones de España, que derrotó a la de Portugal en las semifinales, y la de Brasil, que hizo lo mismo ante la de Argentina, en ambos casos en los penaltis, disputan este domingo la final de la Finalissima, en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Antes, Portugal y Argentina se enfrentan por el tercer puesto.

Río de Janeiro . Vasco da Gama, urgido de una victoria maciza para neutralizar la derrota por 1-0 del 1 de noviembre ante Palmeiras, recibe al equipo verdiblanco paulista para dirimir el último clasificado a la final de la Copa do Brasil en la que espera Gremio tras dejar en la cuneta al Atlético Mineiro.

- Gran Premio de São Paulo (Brasil), 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. Carrera (17.00 GMT). (FOTO)

- Carrera final de la Nascar Cup Series por el campeonato en el Homestead-Miami Speedway en Florida (20.00 GMT).

- NBA: Chicago Bulls-Philadelphia 76ers (20.30 GMT), Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (23.00), Minnesota Timberwolves-Utah Jazz (00.00), Dallas Mavericks-Brooklyn Nets (00.30), Milwaukee Bucks-Boston Celtics (01.00) y Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans y Sacramento Kings-Miami Heat (02.00).

- Entrevista al dominicano Char Baker Mazara, guardia de los Capitanes CDMX de la Ciudad de México (FOTO).

- Liga inglesa 10ª jornada: Brighton-Brentford (14:00 GMT), Crystal Palace-Liverpool (14:00), Ipswich-Bournemouth (14:00), Sunderland-Chelsea (14:00) y Manchester United-Aston Villa (16:30).

- Liga italiana (jornada 11): Nápoles-Lazio (11:30 GMT), Génova-Milan (14:00), Inter-Como (17:00) y Fiorentina-Juventus (19:45).

- Portugal: Vitoria Guimaraes-Oporto (18.00 GMT), Estrela-Benfica (20.30).

- Crónica general de las grandes ligas europeas.

- Las Chivas de Guadalajara, colíderes, visitan al León y Puebla al Querétaro, en la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Chile: Colo Colo puede conquistar este domingo su título 35 de la liga chilena en su visita al Ñublense (18.00 GMT), que pelea sus opciones por escalar a posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana.

- Copa do Brasil: Partido de vuelta en Río de Janeiro de las semifinales entre Vasco da Gama y Palmeiras a partir de las 20.00 GMT. (FOTO).

- NFL Game Madrid. Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons, en el Estadio Santiago Bernabéu (14:30 GMT). (FOTO)

- Finalissima, en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Tercer puesto: Portugal-Argentina (17.30 GMT). Final: España-Brasil (20.30).

- DP World Tour. Acaba el primer torneo del playoff final, en el club Yas Links de Abu Dabi.

- PGA Tour. Acaba el World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante Los Cabos (México).

- Gran Premio de Catar, 20ª prueba del Mundial en el circuito de Lusail. Moto3 (14:00 GMT), Moto2 (15:15) y MotoGP (17:00). (FOTO)

- Final del torneo ATP Masters 1.000 de París (no antes de las 15.00 GMT): Carlos Alcaraz (ESP)-Ben Shelton (USA). Información de Luis Miguel Pascual.

- Final del torneo WTA 250 de Hong Kong (China): Claire Liu (USA)-Alexandra Eala (PHI) (08.00 GMT).

- Final del torneo WTA 250 de Chennai (India): Janice Tjen (INA)-Magda Linette (POL) (10.30 GMT).

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Desde las 20.00 GMT: Marta Kostyuk (UKR)-Linda Noskova (CZE) y Coco Gauff (USA)-Jessica Pegula (USA).

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Redacción EFE Deportes