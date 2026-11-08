Exa Ysaty con debut triunfal en la Libertadores de Futsal Femenina

El conjunto paraguayo de Exa Ysaty debutó con triunfo frente a Llaneros FC de Colombia, por el score de 4-2, por el Grupo B de la Libertadores de Futsal Femenina, que se disputa en Buenos Aires, Argentina. El escenario es el Estadio Multideportivo Ferro Carrill Oeste.

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Tras quedar libres en la fecha inaugural, el sábado, Las Yakas consiguieron una importante victoria, para ponerse a la cabeza del Grupo B, con 3 puntos al igual que Stein Cascavel de Brasil, mientras el team del Deportivo La Unión de Ecuador está en la punta con 4 puntos, pero con un juego mas que los otros.

A propósito, en el otro cotejo dominguero, Deportivo La Unión FC de Ecuador se impuso por la mínima a Universidad de Chile.

Tuvo fecha libre el brasileño Stein Cascavel, que ganó en el debut.

Por el Grupo A se enfrentaban mas tarde Caracas FC de Venezuela vs. Mecatrónica de Perú y Peñarol de Uruguay vs. Víctor Muriel de Bolivia. Tiene fecha libre, el anfitrión Ferro Carril Oeste de Argentina.

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Los resultados de la Fecha 1:

Deportivo La Unión 1 - 1 Llaneros;

Stein Cascavel 4 - 0 Universidad de Chile;

Mecatrónica 1 - 7 Víctor Muriel;

Ferro 5 - 1 Caracas FC.

Panorama de Ysaty por la fase de grupos

Los demás compromisos del representante paraguayo serán:

Lunes 09 de noviembre - 12:00 frente a Universidad de Chile

Martes 10 de noviembre - 12:00 frente a La Unión

Miércoles 11 de noviembre - 14:30 frente a Stein Cascavel