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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 17:03

Exa Ysaty con debut triunfal en la Libertadores de Futsal Femenina

Exa Ysaty debutó con el pie derecho en la Libertadores femenina en Buenos Aires. Derrotó 4-2 a Llaneros FC de Colombia.
Exa Ysaty debutó con el pie derecho en la Libertadores femenina en Buenos Aires. Derrotó 4-2 a Llaneros FC de Colombia.

Exa Ysaty, el representante paraguayo en la Libertadores de Futsal Femenina empezó este domingo con el pie derecho al vencer al colombiano Llaneros FC, por el Grupo B del certamen. El torneo se inició este sábado en Argentina y el lunes, las Yakas tendrán como rival a la “U” de Chile.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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El conjunto paraguayo de Exa Ysaty debutó con triunfo frente a Llaneros FC de Colombia, por el score de 4-2, por el Grupo B de la Libertadores de Futsal Femenina, que se disputa en Buenos Aires, Argentina. El escenario es el Estadio Multideportivo Ferro Carrill Oeste.

Lea más: Exa Ysaty derrota a Colonial en penales y es campeón

Tras quedar libres en la fecha inaugural, el sábado, Las Yakas consiguieron una importante victoria, para ponerse a la cabeza del Grupo B, con 3 puntos al igual que Stein Cascavel de Brasil, mientras el team del Deportivo La Unión de Ecuador está en la punta con 4 puntos, pero con un juego mas que los otros.

A propósito, en el otro cotejo dominguero, Deportivo La Unión FC de Ecuador se impuso por la mínima a Universidad de Chile.

Tuvo fecha libre el brasileño Stein Cascavel, que ganó en el debut.

Por el Grupo A se enfrentaban mas tarde Caracas FC de Venezuela vs. Mecatrónica de Perú y Peñarol de Uruguay vs. Víctor Muriel de Bolivia. Tiene fecha libre, el anfitrión Ferro Carril Oeste de Argentina.

Los resultados de la Fecha 1:

Deportivo La Unión 1 - 1 Llaneros;

Stein Cascavel 4 - 0 Universidad de Chile;

Mecatrónica 1 - 7 Víctor Muriel;

Ferro 5 - 1 Caracas FC.

Panorama de Ysaty por la fase de grupos

Los demás compromisos del representante paraguayo serán:

Lunes 09 de noviembre - 12:00 frente a Universidad de Chile

Martes 10 de noviembre - 12:00 frente a La Unión

Miércoles 11 de noviembre - 14:30 frente a Stein Cascavel

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