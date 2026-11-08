Ja'Marr Chase: "Nuestro límite es el cielo"

"El cielo es nuestro límite. Eso es, el cielo es nuestro límite. Tenemos tanto potencial en este equipo que el cielo es el límite (sic). Lo único que tenemos que hacer es ir paso a paso con partidos como éste", respondió, al ser preguntado por Efe este domingo, en el capitalino estadio Bernabeu, Ja'Marr Chase, nacido hace 26 años en Harvey (Louisiana), que es uno de los mejores y más espectaculares receptores de la liga.

En su etapa universitaria, Chase ganó el título de campeón de la NCAA con Louisiana State -equipo en el que ya coincidió con la otra gran figura de los Bengals, el quarterback Joe Burrow- en 2019, temporada en la que le ganaron la gran final, en enero de 2020 a Clemson; liderada entonces por Trevor Lawrence, actual 'quarterback' -organizador del juego de ataque- de los Jacksonville Jaguars.

La conexión entre las dos principales figuras de los Bengals -que este domingo elevaron a seis victorias y dos derrotas su positivo balance en lo que va de temporada- se hizo notar, una vez más, en su claro triunfo frente a los Falcons.

"Sí, nos entendemos bien; llevamos jugando juntos todo lo lejos en el tiempo que yo recuerdo, desde 2019, creo. Llegamos hasta esa fecha si damos hacia atrás. Cuanto más tiempo llevamos juntos, más química hay entre nosotros y todo va mejor", opinó.

"Yo lo único que tengo que hacer es estar preparado para lo que, sea lo que sea, esté preparado él", manifestó Chase, que recibió de Burrow el pase con el que anotó el primer 'touchdown' de su equipo, el que nivelaba el partido en el primer cuarto; momento a partir del cuál Cincinnati empezó a revertir la anotación inicial de Atlanta y ya no le dio opción a los Falcons.

Ja'marr festejó su tanto intentando emular los movimientos de un torero.

"Un amigo mío me explicó cómo va eso. Me dijo que (si imitaba a un matador) el público gritaría 'olé'. Así que creo que ésa fue mi principal aportación para intentar implicar a los aficionados", comentó el muy espectacular 'wide receiver' de los Bengals, que, al igual que el resto de las estrellas del equipo de Cincinnati y el técnico jefe, Zac Taylor, se mostraron tremendamente cercanos y abiertos, durante toda la semana, con los periodistas españoles y con los de otras nacionalidades distinta a la suya.

La victoria sobre los Falcons completó este domingo unos días que se transformaron, en su opinión, en una "gran experiencia" de la que destacaría, sobre todo, la comida que probó durante su estancia en Madrid.

"Creo que lo que más voy a recordar de mi estancia aquí junto a mi familia fue la comida. La mayor parte de mi familia es de Nueva Orleans, así que nos encanta la buena cocina. Por ese motivo, creo que hemos ido a cuatro o a cinco restaurante, ¿sabes?" apuntó Ja'Marr Chase después de completar otro gran partido con la franquicia de Cincinnati.