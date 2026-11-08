ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 18:30:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 18:30:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 18:10

Ja'Marr Chase: "Nuestro límite es el cielo"

Imagen sin descripción

Madrid, 8 nov (EFE).- Ja'Marr Chase, 'wide receiver' -o receptor- estelar de los Cincinnati Bengals, que derrotaron a los Atlanta Falcons (17-34) en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, declaró este domingo, después de su triunfo, que su "límite es el cielo".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El cielo es nuestro límite. Eso es, el cielo es nuestro límite. Tenemos tanto potencial en este equipo que el cielo es el límite (sic). Lo único que tenemos que hacer es ir paso a paso con partidos como éste", respondió, al ser preguntado por Efe este domingo, en el capitalino estadio Bernabeu, Ja'Marr Chase, nacido hace 26 años en Harvey (Louisiana), que es uno de los mejores y más espectaculares receptores de la liga.

En su etapa universitaria, Chase ganó el título de campeón de la NCAA con Louisiana State -equipo en el que ya coincidió con la otra gran figura de los Bengals, el quarterback Joe Burrow- en 2019, temporada en la que le ganaron la gran final, en enero de 2020 a Clemson; liderada entonces por Trevor Lawrence, actual 'quarterback' -organizador del juego de ataque- de los Jacksonville Jaguars.

La conexión entre las dos principales figuras de los Bengals -que este domingo elevaron a seis victorias y dos derrotas su positivo balance en lo que va de temporada- se hizo notar, una vez más, en su claro triunfo frente a los Falcons.

"Sí, nos entendemos bien; llevamos jugando juntos todo lo lejos en el tiempo que yo recuerdo, desde 2019, creo. Llegamos hasta esa fecha si damos hacia atrás. Cuanto más tiempo llevamos juntos, más química hay entre nosotros y todo va mejor", opinó.

"Yo lo único que tengo que hacer es estar preparado para lo que, sea lo que sea, esté preparado él", manifestó Chase, que recibió de Burrow el pase con el que anotó el primer 'touchdown' de su equipo, el que nivelaba el partido en el primer cuarto; momento a partir del cuál Cincinnati empezó a revertir la anotación inicial de Atlanta y ya no le dio opción a los Falcons.

Ja'marr festejó su tanto intentando emular los movimientos de un torero.

"Un amigo mío me explicó cómo va eso. Me dijo que (si imitaba a un matador) el público gritaría 'olé'. Así que creo que ésa fue mi principal aportación para intentar implicar a los aficionados", comentó el muy espectacular 'wide receiver' de los Bengals, que, al igual que el resto de las estrellas del equipo de Cincinnati y el técnico jefe, Zac Taylor, se mostraron tremendamente cercanos y abiertos, durante toda la semana, con los periodistas españoles y con los de otras nacionalidades distinta a la suya.

La victoria sobre los Falcons completó este domingo unos días que se transformaron, en su opinión, en una "gran experiencia" de la que destacaría, sobre todo, la comida que probó durante su estancia en Madrid.

"Creo que lo que más voy a recordar de mi estancia aquí junto a mi familia fue la comida. La mayor parte de mi familia es de Nueva Orleans, así que nos encanta la buena cocina. Por ese motivo, creo que hemos ido a cuatro o a cinco restaurante, ¿sabes?" apuntó Ja'Marr Chase después de completar otro gran partido con la franquicia de Cincinnati.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno Bank: expresidente del BCP afirma que teme por su vida
Ver más

Te puede interesar