La ecuatoriana Katherine Tisalema y el español Javi Guerra ganan la Behobia-San Sebastián

Tisalema, atleta ecuatoriana radicada en España, cumplió los pronósticos y se adjudicó la prueba en solitario, en una demostración de fuerza con un ritmo muy intenso desde el inicio.

El grupo de favoritas se conformó casi desde la salida con Tisalema apretando, junto a la etíope Sisay Dida, la búlgara Devora Krasimirova y la portuguesa Mónica Silva.

Estas cuatro atletas llegaron al primer obstáculo elevado del recorrido, el alto de Gaintzurizketa, que avisaba ya de la dureza de esta carrera y que podía hacer la primera de las cribas.

El esfuerzo pasó factura a la etíope, porque Tisalema, en un momento excelente de forma tras ganar la media maratón de Estocolmo (Suecia), y recientemente el cross de Torredonjimeno (Jaén), apretaba en la bajada del alto y el cuarteto quedó en trío.

Tisalema no quería tanta competencia y en la localidad de Errenteria, mediada la carrera, la ecuatoriana incrementó su ritmo y despegó inicialmente a sus compañeras Krasimirova y Silva.

Todo el recorrido quedaba así expedito para Tisalema, que ahora corría contra el reloj, con el calor ya empezando a apretar y el cansancio haciendo mella en todas las participantes, menos en Krasimirova que renació en el tramo final para ponerse por delante.

La ecuatoriana tenía reservas y las sacó en el alto de Miracruz para volver a poner metros de por medio a cuatro kilómetros del final y aprovechar la bajada hasta la meta para meter casi un minuto a su rival y revalidar el título del pasado año. Cecilia Antón, la española, fue de menos a más y logró un meritorio podio.

En la prueba masculina, el español Javi Guerra dio la sorpresa y se alzó con la victoria sobre el favorito, Raúl Celada, que hizo segundo, e Iraitz Arrospide, que consiguió su sexto podio en esta carrera.

Clasificación 61 edición Behobia-San Sebastián

1.- Javi Guerra (Esp.) 1:01.14 minutos

2.- Raúl Celada (Esp.) a 31 segundos

3.- Iraitz Arrospide (Esp.) a 48 segundos

1.- Kathetine Tisalema (Ecu.) 1:08.58 horas

2.- Devora Krasimirova (Bulg.) a 56 segundos

3.- Cecilia Antón (Esp.) a 1:22 minutos.- EFE