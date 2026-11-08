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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 07:20

La venezolana Naryury Pérez, bronce en arrancada en Ningbo

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- La venezolana Naryury Pérez, una de las figuras de la halterofilia latinoamericana, logró la medalla de bronce en arrancada en la prueba de +86 kilos de los Mundiales que finalizan este domingo en Ningbo (China).

Por EFE
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Pérez Reverón se subió al podio con 21 kilos tras levantar con anterioridad 115 y 118, y tan solo la superaron la china Yan Li, que batió el récord mundial con 147, y la surcoreana Hyuejeong Park, con 125.

En dos tiempos se tuvo que conformar con 149 kilos al no poder luego con 151, lo que le relegó a la séptima plaza y a la cuarta en el total olímpico con 270.

La china Yan Li se colgó los tres oros con 147, 170 y 317, la surcoreana Park las tres platas con 125, 161 y 286 y los otros bronces fueron para la también sucroreana Hyoeon Kim con 159 en dos tiempos y 277 en el total.

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