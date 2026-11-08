La venezolana Naryury Pérez, bronce en arrancada en Ningbo

Pérez Reverón se subió al podio con 21 kilos tras levantar con anterioridad 115 y 118, y tan solo la superaron la china Yan Li, que batió el récord mundial con 147, y la surcoreana Hyuejeong Park, con 125.

En dos tiempos se tuvo que conformar con 149 kilos al no poder luego con 151, lo que le relegó a la séptima plaza y a la cuarta en el total olímpico con 270.

La china Yan Li se colgó los tres oros con 147, 170 y 317, la surcoreana Park las tres platas con 125, 161 y 286 y los otros bronces fueron para la también sucroreana Hyoeon Kim con 159 en dos tiempos y 277 en el total.