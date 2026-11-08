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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 12:51

Leyla Brítez queda a un paso del cuadro principal del W75 de Brisbane

La paraguaya Leyla Brítez avanza en Australia.
La paraguaya Leyla Brítez avanza en Australia.

La tenista paraguaya superó a la australiana Laquisa Khan por 6-4 y 6-4 y avanzó a la ronda final de la clasificación del torneo W75 de Brisbane. La compatriota busca prolongar su gran momento internacional y conseguir un lugar en el cuadro principal del certamen australiano.

Por ABC Color
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Leyla Brítez Risso continúa sumando buenos resultados en el circuito profesional. La tenista paraguaya consiguió una nueva victoria en Australia al derrotar a la local Laquisa Khan en dos sets, ambos por 6-4, para instalarse en la última ronda de la fase clasificatoria del W75 de Brisbane.

Lea más: María Paz Rosetti abandona en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

La compatriota quedó así a un triunfo de ingresar al cuadro principal de un torneo de mayor exigencia, correspondiente al ITF World Tennis Tour femenino, que se disputa sobre superficie dura en el Queensland Tennis Centre.

La fase de clasificación comenzó este domingo 8 de noviembre, mientras que el cuadro principal se desarrollará del 10 al 15 de noviembre.

En busca de otro salto de calidad

La participación en Brisbane representa un nuevo desafío para Brítez, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

La paraguaya llega respaldada por una extraordinaria racha de resultados, luego de conquistar tres títulos consecutivos del circuito ITF W15 durante octubre, con consagraciones en Brasil y Argentina.

Ahora, Leyla apunta a dar otro paso en su crecimiento deportivo, buscando superar la clasificación de un torneo W75, una categoría que representa un importante salto competitivo y otorga puntos valiosos para el ranking mundial femenino.

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