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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 18:55

Los Chiefs sanan sus heridas ante los Jets con tres 'touchdowns' de Kenneth Walker III

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Washington, 8 nov (EFE).- Los Kansas City Chiefs derrotaron este domingo a los New York Jets por 35-12, con tres 'touchdowns' de Kenneth Walker III que pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Por EFE
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Los Chiefs (6-2) son segundos de la División Oeste de la AFC, por detrás de los Denver Broncos (7-2), que también ganaron su partido por 21-26 ante los Carolina Panthers, el quinto triunfo consecutivo para los de Colorado.

Patrick Mahomes y compañía se jugaban sus opciones de seguir vivos en la NFL tras encajar derrotas contra los Seattle Seahwaks y los propios Broncos. Y respondieron con contundencia.

Walker III, 'MVP' del último Super Bowl con los Seahawks, brilló con tres 'touchdowns' -dos de recepción a pase de Mahomes y uno de carrera- y acumuló 143 yardas entre sus 18 acarreos y cuatro recepciones.

Travis Kelce y Emmett Johnson sumaron los otros dos 'touchdowns' de los Chiefs a la carrera.

Mahomes terminó el partido con 23 pases completados de 31 intentos para 242 yardas y los dos 'touchdowns' convertidos por Walker III, sin ninguna intercepción.

Los Broncos, por su lado, derrotaron a los Panthers en un partido en el que el receptor Jaylen Waddle y el esquinero Riley Moss sufrieron sendos traumatismos cerebrales con apenas unos minutos de diferencia.

El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, completó 25 de sus 37 pases para 237 yardas y dos 'touchdowns' de Pat Bryant y Courtland Sutton. Además, Jonah Coleman convirtió otro 'touchdown' a la carrera.

En otros partidos de esta Semana 9 de la NFL, en pleno ecuador de la temporada, los Detroit Lions se impusieron 9-19 a los Miami Dolphins y los Rams de Los Ángeles derrotaron 13-20 a los Washington Commanders.

En Filadelfia, los New York Giants vencieron a los Eagles por 11-19 y lideran la División Este de la NFC con un balance de 5-2-1, mientras que los Dallas Cowboys derrotaron 23-27 a los Indianápolis Colts con un 'touchdown' de Javonte Williams a 1:08 del final.

Y los New Orleans Saints ganaron 23-22 a los Cleveland Browns después de que estos fallaran la conversión de dos puntos en la última jugada del partido.

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