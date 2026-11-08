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Polideportivo
08 de noviembre de 2026 - 10:46

María Paz Rosetti abandona en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

La paraguaya María Paz Rosetti en plena acción esta mañana en Dakar 2026.
La paraguaya María Paz Rosetti en plena acción esta mañana en Dakar 2026.

La ciclista paraguaya no pudo completar los 59,5 kilómetros de la prueba de ruta femenina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Rosetti resistió hasta el kilómetro 31, pero las exigentes condiciones de temperatura y el ritmo de carrera terminaron pasándole factura. Volverá a competir el martes en la modalidad contrarreloj.

Por David Rolón
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María Paz Rosetti tuvo un estreno complicado en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La representante paraguaya no pudo completar el recorrido de 59,5 kilómetros disputado este domingo en Corniche Oeste, bajo una temperatura de 31 grados, y terminó abandonando la competencia (DNF, Did Not Finish).

Lea más: Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

La joven ciclista logró sostener el ritmo del pelotón durante los primeros 31 kilómetros, pero posteriormente cedió ante la exigencia del recorrido y las condiciones climáticas, por lo que no pudo completar la prueba en su primera presentación en esta modalidad.

La competencia tuvo una definición muy ajustada, con tres ciclistas que registraron el mismo tiempo de 1 hora, 31 minutos y 19 segundos. La rusa Angelina Novolodskaya se quedó con la medalla de oro, la australiana Elsie Apps obtuvo la plata y la checa Linda Sitkova completó el podio con el bronce.

Nueva oportunidad el martes

Rosetti tendrá una nueva oportunidad de representar al Team Paraguay el próximo martes, cuando vuelva a la carretera para disputar la modalidad contrarreloj, cuya largada está prevista para las 06:00 de nuestro país.

La paraguaya buscará dejar atrás el abandono en la prueba de ruta y afrontar un nuevo desafío en su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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