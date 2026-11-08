Rahm habla de una nueva era tras su victoria: “Significa muchísimo después de tanto ruido”

"Significa muchísimo. Me cuesta creerlo. Hacía mucho que no jugaba bien en un evento del DP World Tour. Si no cuento en los que abandoné, en el anterior acabé último. Así que, de último a primero, es una gran sensación2, se congratuló Rahm al término del torneo tras recordar que en su última participación a mediados de septiembre, en Wentworth (Inglaterra), quedó colista y no pasó el corte.

Preguntado si con su salida de LIV después de tres temporadas, su triunfo en Abu Dabi se puede interpretar como un nuevo comienzo, el exnúmero uno del mundo respondió: “Se podría decir que sí".

"Después de todo lo que ha pasado, con algunos malos momentos y algunas batallas mentales, con tanto ruido, volver a jugar después de un descanso y estar con la familia es muy especial", confesó Rahm, quien dedicó el triunfo a su cuarta hija, Begoña, que nació a mediados de octubre, y a su esposa, Kelly.

Apuntó que jugó una última ronda "prácticamente impecable" y que su juego fue “extraordinario”, por lo que tuvo plena confianza en lograr el título, que le reporta 1,53 millones dólares (alrededor de 1,3 millones de euros) de premio.

Rahm se alegró de tener opciones matemáticas de acabar la temporada como mejor jugador del circuito europeo (‘Race to Dubai’) ante la final en el emirato árabe del 12 al 15 de este mes.

"Me da un pequeño incentivo extra. No creía que fuera a tener ninguna posibilidad”, reconoció el golfista vasco.

El también español Eugenio Chacarra, líder del ráking, manifestó que a pesar de no haber tenido una buena actuación en Abu Dabi, tiene confianza en ganar la corona, aunque opinó que el favorito es el norirlandés Rory McIlroy, segundo en la tabla.

"Las probabilidades están a favor de Rory y es el favorito. Pero sé de qué soy capaz. Estoy jugando bien. Solo necesito afinar algo para tener alguna oportunidad la próxima semana", admitió Chacarra.