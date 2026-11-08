Rahm vuelve a rugir tras su marcha de LIV con su triunfo en Abu Dabi

En su primera prueba desde que se desvinculó de LIV Golf, la ya extinta liga saudí, y casi dos meses después de ser último en Wentworth (Inglaterra) en una de sus peores actuaciones de su carrera, Rahm emergió como el ave fénix y conquistó un título que no saboreaba desde el que logró en Dubái en noviembre de 2022 y que dedicó a su cuarta hija, Begoña, nacida a mediados de octubre.

El exnúmero uno del mundo se impuso con -23, dos golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro sobre McIlroy, quien recorta puntos al español Eugenio Chacarra, vigésimo segundo en Abu Dabi, en la pelea por ser el mejor jugador de la temporada ('Race to Dubai'), lo que se dilucidará en la final de Dubái del 12 al 15 de este mes.

El golfista vasco llegó a Emiratos Árabes Unidos, en su primera participación en el torneo, con poco entrenamiento a sus espaldas debido al parto de su hija, lo que hizo que se perdiera el Abierto de España, una de sus citas habituales.

Pero lejos de ser un problema la falta de rodaje, los biberones y su salida de LIV se tradujeron en estímulo y relajación y en un juego sobresaliente a lo largo de todo el torneo celebrado en Yas Links.

Desde su marcha a la liga saudí con un contrato que le convirtió en el golfista mejor pagado, el palmarés de Rahm se había reducido a cuatro triunfos parciales en esta competición, dos en 2024 y dos este año, Hong Kong, en marzo, y México, en abril, un bagaje escaso para todo un exnúmero uno del mundo.

Atrás quedaban el Masters de Augusta de 2023 y el triunfo en Dubái del año previo, pero el ‘León de Barrika’ rompió la mala racha en Abu Dabi con su undécimo título en el circuito europeo -sexto de la Series Rolex-, y el 25 de su trayectoria, que renueva sus expectativas ante su nueva etapa.

‘Rahmbo’, que este martes cumplirá 32 años, encaró la última ronda empatado en cabeza con Hatton y el italiano Francesco Laporta y con dos golpes de margen sobre McIlroy.

El norirlandés logró empatar en la cabeza con el español con un comienzo fulgurante, con ‘birdie’ en el primer hoyo y un ‘eagle’ en el segundo.

Pero el jugador vasco lidió con la presión y con un juego muy sólido en todas las áreas, sobre todo desde el ‘tee’ y con los hierros, se asentó en el liderato y abrió una brecha de dos golpes respecto a Hatton, el único que le aguantó hasta el último hoyo tras desengancharse McIlroy y Laporta, líder en las tres primeras jornadas.

En el hoyo definitivo, Rahm no dio margen a la sorpresa y alzó los brazos para celebrar un triunfo balsámico que dedicó a su hija Begoña y que, incluso, le da alguna opción matemática de luchar por la ‘Race to Dubai’, al colocarse sexto en la clasificación del circuito.

A la espera de la final, McIlroy adelanta en la tabla al estadounidense Patrick Reed, quien tuvo una mala actuación en Abu Dabi (-4), y pasa a ser segundo por detrás de Chacarra, quien acabó vigésimo segundo con -11.

Sabedor de que estaba fuera de la pelea por el torneo, el madrileño se concentró en tratar de escalar posiciones para sumar los máximos puntos posibles y mantener vivo el sueño de ser el tercer español en acabar como el mejor jugador de la temporada después de Severiano Ballesteros, que lo logró en seis ocasiones, y de Rahm.

Antes de la cita de Yas Links, la diferencia entre Chacarra y McIlroy, que aspira a igualar el récord que supondría su octava orden de mérito europea, era de casi mil puntos (999,03) y ahora se ha recortado a la mitad (533,9), con Reed a 715,1.

El madrileño ya tiene garantizada una de las diez tarjetas que reparte el DP World Tour para disputar el PGA Tour la próxima temporada.

Rahm también, aunque, según las reglas vigentes del tour estadounidense, no es elegible porque tendría que cumplir un año de sanción por haber pertenecido a LIV.