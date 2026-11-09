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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 01:55

27-24. El brasileño Cairo Santos da triunfo a los Bears sobre Bucs en el último segundo

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El brasileño Cairo Santos pateó es este domingo un gol de campo en el último segundo para dar el triunfo a Chicago Bears por 27-24 sobre Tampa Bay Buccaneers en juego de la semana nueve de la temporada de la NFL.

Por EFE
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El gol de campo ganador que conectó Santos fue de 38 yardas.

Los Bears se colocaron con siete triunfos y dos derrotas. Tampa Bay quedó con tres victorias y seis juegos perdidos.

El partido fue un concierto de intercambios de errores ofensivos y múltiples intercambios de balón.

Con los Bears, Caleb Williams, quien pasó para 279 yardas y dos anotaciones, fue interceptado en cuatro ocasiones y su equipo sumó dos balones sueltos.

Por los Bucs, Baker Mayfield sumó 243 yardas y sufrió dos intercepciones.

Los Bears arrancaron el juego de manera explosiva, con una ofensiva de 53 yardas que Caleb Williams concluyó con un envío a las diagonales que atrapó Rome Odunze para tomar ventaja de 7-0.

Chicago mantuvo la pegada en su siguiente serie en la que Caleb Williams encontró en una trayectoria hacia dentro a Luther Burden III, quien se quitó 'tackleadas' y escapó 56 yardas hasta la zona pintada para colocar el marcador 14-0.

En el inicio del segundo cuarto, Tampa Bay se acercó 14-3 con un gol de campo de Chase McLaughlin, vía que los Bears replicaron con Cairo Santos para poner el marcador 17-3 a tres minutos del descanso, tiempo suficiente para que el ataque visitante colocara a distancia para conectar otra patada de 3 puntos que los puso 17-6.

Los Buccaneers no desaprovecharon su primera ofensiva del tercer cuarto en la que recorrieron 73 yardas en seis jugadas hasta la anotación por tierra de Bucky Irving que los acercó 17-13.

Los Bears volvieron a la zona pintada gracias a su defensiva. Jaylon Johnson interceptó a Baker Mayfield para recorrer 67 yardas hasta la anotación que colocó el marcador 24-13.

En el último periodo Tampa Bay recortó distancia 24-16 con otro gol de campo de McLaughlin.

En la siguiente serie, la defensiva de los Bucs provocó un balón suelto que la ofensiva convirtió touchdown con una carrera de Bucky Irving, que sumado a los dos puntos de la conversión en jugada personal de Baker Mayfield empató el juego 24-24 a tres minutos del final.

Chicago reaccionó con una serie que recorrió 49 yardas hasta dejar a Cairo Santos, con tres segundos en el reloj, a distancia de 38 yardas para conectar el gol de campo de la victoria 27-24.

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