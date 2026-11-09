Blades Brown, el ganador más joven en el circuito americano desde 1931

Brown, de tan solo 19 años, firmó una tarjeta final de 63 golpes para acabar igualado a 265 con James, al que superó en el primer hoyo para desempatar gracias a un 'birdie', con lo que estrenó su casillero de victorias en el ámbito profesional.

El jugador de Nashville ganó con 19 años, cinco meses y 18 días, con lo que, entre otros, superó la marca de Jordan Spieth, que logró su primera victoria con 19-11-17, y se convirtió en el cuarto más joven de la historia, tras Charles Kocsic (ganó el Abierto de Michigan 1931 con 18 años, 6 meses y 9 días), Harry Cooper (venció el Abierto Galveston 1923 con 19 años y 4 días) y Ralph Guldahl (se impuso en el Abierto de Santa Mónica 1931 con 19 años, 2 meses y 3 días).

En la tercera plaza concluyó el también estadounidense Michael Kim, quien también protagonizó un gran último día con 64 golpes para, con 266, quedarse a uno del dúo de cabeza, mientras que igualados en el cuarto puesto finalizaron el japonés Kensei Hrata y David Ford con 268, y el mexicano Álvaro Ortiz firmó una buena sexta plaza con 269 y el argentino Emiliano Grillo fue vigésimo primero con 273.