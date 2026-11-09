Dani Vallejo levanta el pañuelo del adiós en Estocolmo

Debut y despedida de Adolfo Daniel Vallejo Álvarez en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia. El mayor exponente del tenis paraguayo en la actualidad cayó por 6-4 y 6-4 ante el francés Ugo Humbert, séptimo preclasificado.

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El partido, disputado en la Cancha Central, tuvo 1 hora con 25 minutos de duración, 40’ en el primer set y 45’ en el segundo.

Vallejo, de 22 años, ocupa el puesto 56 de la clasificación mundial, en tanto que su verdugo galo, de 28 años, ocupa la 39ª plaza del escalafón mundial.

Este partido supone el cierre de la temporada oficial para Daniel Vallejo a nivel ATP, aunque para el próximo sábado 21 está marcado el “Gran Duelo” de exhibición contra el argentino-italiano Luciano Dardieri, en el Rakiura Resort, en Luque.