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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 12:08

Dani Vallejo levanta el pañuelo del adiós en Estocolmo

Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004.Captura de pantalla

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se despidió del Abierto de Estocolmo con su derrota de este lunes en la primera fase contra el francés Ugo Humbert.

Por ABC Color
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Debut y despedida de Adolfo Daniel Vallejo Álvarez en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia. El mayor exponente del tenis paraguayo en la actualidad cayó por 6-4 y 6-4 ante el francés Ugo Humbert, séptimo preclasificado.

Lea más: Finales WTA: Gauff sobrevive a Pegula en duelo de alto voltaje

El partido, disputado en la Cancha Central, tuvo 1 hora con 25 minutos de duración, 40’ en el primer set y 45’ en el segundo.

Datos estadísticos del partido entre Adolfo Daniel Vallejo y Ugo Humbert.
Datos estadísticos del partido entre Adolfo Daniel Vallejo y Ugo Humbert.

Vallejo, de 22 años, ocupa el puesto 56 de la clasificación mundial, en tanto que su verdugo galo, de 28 años, ocupa la 39ª plaza del escalafón mundial.

Este partido supone el cierre de la temporada oficial para Daniel Vallejo a nivel ATP, aunque para el próximo sábado 21 está marcado el “Gran Duelo” de exhibición contra el argentino-italiano Luciano Dardieri, en el Rakiura Resort, en Luque.

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