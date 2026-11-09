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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 08:35

El posible debut de Maravat y el bloque de la Liga francesa, novedades frente a Chile

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El posible debut de Gauthier Maravat y la presencia de cuatro jugadores que conforman el bloque que compite en la Liga francesa (Álvaro García, Alberto Carmona, Lucien Richardis y Joel Merkler) y dos de División de Honor (Nicolás Infer y Matheo Triki) son las novedades en la convocatoria de la selección española masculina de rugby XV, para medirse a Chile el 14 de noviembre.

Por EFE
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Los Leones inician su concentración en Bonalba (Alicante) con la vista puesta en el segundo choque de la ventana internacional de noviembre de la Copa de Naciones, en la que se medirán a Chile en el Estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid).

El seleccionador, el argentino Pablo Bouza, ha hecho pública una convocatoria de 33 jugadores en la que destacan importantes retornos desde las Ligas francesas para apuntalar la delantera y la línea de tres cuartos.

En este grupo está Gauthier Maravat, del Castres Olympique, que actúa de segunda línea de 1,98 metros de altura y 112 kg de peso. En su palmarés destaca el oro Mundial con el combinado M20 galo en 2019 y ahora podría hacer su debut oficial con la camiseta de Los Leones en Leganés.

Junto a él Álvaro García, el talonador del Stade Français; Alberto Carmona, polivalente jugador del Colomiers Rugby, y Lucien Richardis y Joel Merkler, dos 'titanes' del Stade Toulousain.

De los jugadores de la Liga de División de Honor destacan Nicolás Infer (Complutense Cisneros) para la visagra y el puesto de medio melé, y Matheo Triki (Vulcanizados Álvarez El Salvador), un joven tercera línea con gran rendimiento en el campeonato doméstico.

Lucas Santamaría e Ignacio Piñeiro (Inversus Liceo Francés)

Santiago Ovejero y Vicente Boronat (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Diego González y Matheo Triki (Vulcanizados Álvarez El Salvador)

Álvaro García (Stade Français)

Antonio Suárez (Silicius Alcobendas Rugby)

Gabriel Vélez (VRAC Quesos Entrepinares)

Nicolás Infer y Alejandro Laforga (Complutense Cisneros)

Estanislao Bay (Cajasol Real Ciencias Rugby Sevilla)

Iñaki Mateu (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Yago Fernández (Silicius Alcobendas Rugby)

Gauthier Minguillon (Vulcanizados Álvarez El Salvador)

John Wessel Bell (Harlequins RC - Sudáfrica).

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