El quíntuple campeón olímpico de judo Teddy Riner, candidato a la presidencia francesa

"El combate siempre ha formado parte de mí, sé lo que es luchar, caer y levantarse una y otra vez. Pero sé lo que es el valor del esfuerzo real, del trabajo que ha hecho brillar a Francia en todos los podios", dijo el deportista, nacido en Guadalupe hace 37 años y cuya carrera todavía no ha terminado.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, en una estética muy institucionalizada, el deportista aseguró que su nuevo combate será "levantar a Francia" que consideró "hundida".

Riner había dejado entrever en varias ocasiones su voluntad de entrar en política cuando dejara el tatami, y no había ocultado que, de hacerlo, buscaría el Elíseo.

Pero su candidatura no se esperaba para las presidenciales de 2027, sobre todo porque el campeón olímpico de los pasados Juegos de París había asegurado que buscaría una sexta medalla en Los Ángeles en 2028.

"Francia no necesita un político profesional que recite lecciones a lo largo del día. Necesita sentido común, firmeza, justicia y un Estado que ponga las cosas en su sitio", aseguró Riner, que rechazó situarse ni a izquierdas ni a derechas.

El deportista señaló que se espera el rechazo de la clase política porque no procede del "mundillo", pero aseguró que tiene la voluntad de batirse por el Elíseo.

Aseguró que peleará por "rechazar que Francia se hunda bajo el peso de la deuda", por evitar que "un país rico se convierta en pobre", por evitar "que un padre o madre de familia tengan que apretar los dientes para llenar el carro de la compra o tiemblen por ver a su hijo salir porque hemos dejado la calle a los maleantes y la autoridad del Estado ha desaparecido".

"¿Es una locura rechazar la hipocresía de un sistema en el que los que madrugan, que emprenden, que respetan las reglas, no pueden seguir pagando por todo el mundo?", se preguntó el deportista, que cuenta también once títulos mundiales y cinco de Europa.

También aseguró que trabajará para que no "se quiebre el futuro de un joven solo porque no tiene los buenos contactos, el apellido adecuado o el buen color de piel".

"No seré yo quien vea el país incendiarse mientras busco excusas", aseguró el judoca, a menudo blanco de las críticas racistas de medios y políticos de extrema derecha.

En septiembre pasado, la Fiscalía abrió una investigación sobre los insultos lanzados contra él después de afirmara sentirse "angustiado" por el ascenso de la ultraderecha que auguran los sondeos, que sitúan a Marine Le Pen como favorita en los comicios presidenciales.