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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 12:15

Fernando Cruz recibirá premio al pelotero boricua más destacado en Grandes Ligas en 2026

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San Juan, 9 nov (EFE).- El lanzador puertorriqueño Fernando Cruz, de los Yankees de Nueva York, recibirá el Premio Pedrín Zorrilla, otorgado al pelotero boricua más destacado en las Grandes Ligas en el año en que se da el galardón.

Por EFE
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Así lo anunciaron este lunes en un comunicado la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico (APDPUR), presidida por Hiram Vega Pérez, y la familia Zorrilla.

El anuncio se da en el marco del natalicio 121 de Zorrilla, figura histórica del deporte puertorriqueño, propulsor del béisbol y fundador de los Cangrejeros de Santurce en el béisbol profesional de la isla.

"Nos complace que este reconocimiento recaiga en Fernando Cruz, un atleta que ha mostrado excelencia, pasión y un profundo sentido de identidad. Su trayectoria refleja el espíritu de lucha y dedicación que distinguió a Pedrín en su tiempo", destacó en la nota Pérez Vega.

El reconocimiento resalta la trayectoria de Cruz en el béisbol profesional, sus aportaciones deportivas y sus logros en las Grandes Ligas.

En 2026 completó una campaña de consagración en las Grandes Ligas, estableciéndose como uno de los relevistas intermedios más dominantes, confiables y consistentes del béisbol organizado.

Su desempeño a lo largo de la temporada regular no solo fijó marcas personales en su carrera ligamayorista, sino que revalidó su estatus como un brazo de élite en las Mayores.

Cruz terminó con récord de 4-2 y dos salvados y la efectividad más baja de su trayectoria en las Grandes Ligas de 3.13 para una temporada completa, superando la de 3.56 de la campaña anterior.

Se erigió como uno de los pilares más trabajadores del bullpen al ver acción en 61 partidos, absorbiendo 54.2 entradas cruciales antes de que una molestia en el codo derecho detuviera su participación a finales de agosto.

Ratificó su potencia como lanzador "apaga fuegos" al acumular 67 ponches en 54.2 episodios, lo que representa una extraordinaria tasa superior a los 11 ponches por cada 9 entradas lanzadas.

Limitó a los bateadores contrarios a un anémico promedio al bate de .207, mientras que los bateadores zurdos solo le batearon .180.

Cruz, además, representó a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

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