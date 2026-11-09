Finales WTA: Gauff sobrevive a Pegula en duelo de alto voltaje

Campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023 y de Roland Garros en 2025, Coco Gauff llegó a estar abajo 5-1 en el segundo set, pero salvó tres puntos de manga en el décimo juego y encadenó cinco juegos consecutivos para colocarse 6-5 arriba.

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Jessica Pegula reaccionó con fuerza, salvó un punto de partido y mantuvo su servicio en el duodécimo juego para forzar un desempate en el que tomó una ventaja de 5-2 antes de igualar el encuentro.

Gauff recuperó el control en la manga decisiva al adelantarse 3-0 y ya no volvió a ceder la iniciativa. Cerró el triunfo tras dos horas y 39 minutos, cuando Pegula envió un revés más allá de la línea de fondo. “Me la pasé muy bien”, dijo Gauff. “Me tomé un pequeño descanso. Era mi primer partido en como un mes. Jugar un torneo como este sin preparación es algo que nunca había hecho en mi carrera”.

“Estoy muy contenta de haber pasado la ronda de hoy. Fue un partido difícil. Duró dos horas y media y siento que cada punto fue... No sé si ustedes estaban conteniendo la respiración, pero yo también, así que estoy feliz de haberlo superado”, puntualizó Gauff, de 22 años.

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Coco había dividido sus diez enfrentamientos previos con Pegula y llegaba reforzada tras derrotarla este año en Cincinnati y Wimbledon.

Las WTA Finals debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.