Finales WTA: Noskova derrota a Kostyuk en la apertura

Linda Noskova, una checa de 21 años, solo necesitó 86 minutos para imponerse en el partido del Grupo 1 a la ucraniana Marta Kostyuk, en un grupo en el que Coco Gauff le ganó en segundo turno a Jessica Pegula en tres sets.

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La #1 del mundo y actual campeona, Elena Rybakina, se retiró el sábado debido a una enfermedad viral. Kostyuk, #10 del mundo, la sustituyó en este certamen de final de temporada sobre la pista dura de California.

Noskova, octava en el escalafón mundial, mejoró su balance a 3-1 frente a Kostyuk, una rival a la que se enfrentó por primera vez este año. Ambas debutaron en las WTA Finals, que reúne a las ocho mejores tenistas de la campaña.

La checa se impuso en tres sets en la cuarta ronda del US Open, en su último enfrentamiento en septiembre, y en las semifinales de Wimbledon, mientras que Kostyuk ganó en su camino hacia el título de tierra batida del WTA 1000 de Madrid.

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Las WTA Finals de este año estaban programadas para celebrarse en Arabia Saudita, pero en julio se trasladaron a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.