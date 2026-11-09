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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 09:07

Finales WTA: Noskova derrota a Kostyuk en la apertura

Linda Noskova comenzó con el pie derecho las Finales WTA en Estados Unidos.
Linda Noskova comenzó con el pie derecho las Finales WTA en Estados Unidos.000917+0000 KATELYN MULCAHY

La actual campeona de Wimbledon, Linda Noskova, derrotó el domingo a Marta Kostyuk por 6-2 y 6-4 en el partido inaugural de las WTA Finals en Indian Wells, Estados Unidos.

Por ABC Color
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Linda Noskova, una checa de 21 años, solo necesitó 86 minutos para imponerse en el partido del Grupo 1 a la ucraniana Marta Kostyuk, en un grupo en el que Coco Gauff le ganó en segundo turno a Jessica Pegula en tres sets.

Lea más: Finales WTA: Gauff sobrevive a Pegula en duelo de alto voltaje

La #1 del mundo y actual campeona, Elena Rybakina, se retiró el sábado debido a una enfermedad viral. Kostyuk, #10 del mundo, la sustituyó en este certamen de final de temporada sobre la pista dura de California.

Noskova, octava en el escalafón mundial, mejoró su balance a 3-1 frente a Kostyuk, una rival a la que se enfrentó por primera vez este año. Ambas debutaron en las WTA Finals, que reúne a las ocho mejores tenistas de la campaña.

La checa se impuso en tres sets en la cuarta ronda del US Open, en su último enfrentamiento en septiembre, y en las semifinales de Wimbledon, mientras que Kostyuk ganó en su camino hacia el título de tierra batida del WTA 1000 de Madrid.

Las WTA Finals de este año estaban programadas para celebrarse en Arabia Saudita, pero en julio se trasladaron a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.

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