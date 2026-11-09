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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 12:00

La selección ya está concentrada en Las Rozas con los tres novatos "en una nube"

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Madrid, 9 nov (EFE).- Los jugadores de la selección española convocados por Luis de la Fuente para los dos partidos de la Liga de Naciones ante República Checa e Inglaterra se incorporaron este lunes a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, entre ellos, los tres novatos, los béticos Marc Roca y el portero Álvaro Valles, y el central del Como italiano Jacobo Ramón.

Por EFE
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La convocatoria inicial del seleccionador, Luis de la Fuente, era de 27 futbolistas, aunque los contratiempos de las últimas horas han hecho que a Las Rozas solo llegaran este mediodía 23.

Lamine Yamal, con molestias en la rodilla derecha, y Mikel Oyarzaban, con gripe, se incorporarán a lo largo de la semana, pero no jugarán en Praga el jueves ante la República Checa.

El extremo del Liverpool Víctor Muñoz, citado este lunes ante las bajas temporales de Lamine Yamal y Oyarzabal, llegará esta noche, y el portero del Arsenal David Raya tiene permiso para atender unas obligaciones personales hasta mediados de semana, como explicó De la Fuente el pasado viernes cuando anunció la lista.

Este hecho llevó al seleccionador a convocar a Álvaro Valles como cuarto portero en su estreno con la Roja.

"Muy ilusionado y feliz. Estaré para todo lo que haga falta y más y aportar felicidad, alegría, compañerismo y trabajo", comentó el guardameta bético en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol.

Valles relató que recibió la noticia de la convocatoria, junto a Marc Roca, de boca del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, al término del entrenamiento del pasado viernes.

"Una alegría tremenda y deseando terminar el entreno para llamar a la familia, aunque ya lo sabía", añadió el futbolista sevillano.

Otro que se estrena es Jacobo Ramón, quien expresó su satisfacción por saltar desde la sub-21: "Estoy muy contento, en una nube. Todavía me cuesta asimilarlo, pero muy contento y esperando disfrutar lo máximo posible".

"Me llamó uno del equipo (Como) para contármelo. No me lo podía creer. Pensaba que me estaba vacilando, pero luego vi que no", comentó el exdefensa del Real Madrid sobre cómo se enteró de la convocatoria.

Uno de los que ganó el Mundial de Estados Unidos el pasado verano fue el lateral del Tottenham inglés Pedro Porro, quien no estuvo en la anterior lista de finales de septiembre por una lesión.

"Me dolió porque era volver a ver a los compañeros después del Mundial. Lo más importante es que estoy al cien por cien, recuperado y con muchas ganas", señaló Porro.

El equipo va a llevar a cabo su primera sesión de entrenamiento esta tarde (19.00 horas) abierta al público.

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