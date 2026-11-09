La sueca Felicia Schröder, del Real Madrid, gana el 'Golden Girl'

Schröder, de 19 años, se convirtió en una de las jóvenes futbolistas con mayor proyección del panorama europeo después de una temporada en la que destacó con el Häcken sueco y dio el salto al Real Madrid, club con el que firmó en junio de 2026 un contrato hasta 2030.

En 2025 conquistó la liga sueca y, en mayo de 2026, levantó la primera edición de la Copa de Europa femenina (UEFA Women’s Europa Cup), en una final en la que resultó determinante.

Schröder marcó un gol en el encuentro de ida frente al Hammarby y completó un triplete en la vuelta, para contribuir al triunfo global por 4-2 que permitió al Häcken conquistar el título continental.

Su rendimiento y proyección hicieron que su fichaje por el Real Madrid se convirtiera en el traspaso más caro de la historia del club sueco.

Internacional con Suecia, la atacante ya había entrado en los planes de la selección nacional antes de incorporarse al conjunto madridista.

Su adaptación al fútbol español tuvo un impacto inmediato, y el 30 de agosto de 2026 fue una de las protagonistas del derbi liguero ante el Atlético de Madrid, en el que anotó dos goles para contribuir a la victoria del Real Madrid por 3-2.

Tras fichar por el club blanco este verano, Shröder está firmando una gran primera campaña como madridista. Con 11 goles en 13 partidos es la máxima goleadora del equipo.

Su rendimiento durante los primeros meses de competición también le permitió figurar entre las nominadas al Balón de Oro en la categoría de mejor jugadora joven de 2026 y ser candidata al premio a mejor futbolista del mes de septiembre de la Liga F.

El 'Golden Girl' 2026, votado por periodistas de las principales publicaciones deportivas del continente y formado con ayuda de la base de datos alemana Transfermarkt, será concedido en un acto en Turín (norte de Italia) el 14 de diciembre.

Entre las candidatas también destacaban las barcelonistas Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y Giulia Galli, esta última galardonada este lunes como 'Golden Girl' italiana.