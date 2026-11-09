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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 08:10

Lamine Yamal, con molestias en la rodilla, y Oyarzabal con gripe, no jugarán en Praga

Imagen sin descripción

Madrid, 9 nov (EFE).- El jugador del Barcelona Lamine Yamal va a permanecer en Barcelona durante la jornada de hoy debido a las molestias que sufrió en la rodilla derecha en el partido del Atlético de Madrid y se incorporará "en los próximos días" a la concentración de la selección española, al igual que el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, aquejado de gripe.

Por EFE
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Ambos se perderán el partido del jueves ante la República Checa de la Liga de Naciones porque la previsión es que se incorporen a la concentración "en los próximos días para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el estadio Metropolitano", programado el próximo domingo, día 15, según informó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF detalló la situación física de los dos jugadores con motivo del inicio de la concentración de los 27 jugadores convocados por el seleccionador, Luis de la Fuente, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Ante las molestias sufridas en el partido disputado anoche en el estadio Metropolitano, Lamine Yamal se ha sometido a unas pruebas y "se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación, explica la RFEF.

En el caso de Oyarzabal, "está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián".

Según la RFEF, "Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales", añaden la entidad federativa.

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