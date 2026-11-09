Lunes, 9 de noviembre de 2026

Madrid. Después de casi una semana de grandes fastos, coronados con el ansiado partido en el estadio Santiago Bernabéu entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el circo de la NFL dice adiós a Madrid hasta el 2027. El fútbol americano desaparece del primer plano y le llega el turno a los centinelas de esta disciplina en España, a aquellos que la custodian en la sombra, de lo que saben mucho los jugadores de los Madrid Capitals, club fundado en el año 2010 en Vallecas.

Redacción deportes. Los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills se enfrentan este lunes en el Monday Night Football, en uno de los duelos más atractivos y cruciales de la mitad de la temporada 2026 de la NFL. Ambos equipos llegan con un impresionante récord de 6-1, liderando sus respectivas divisiones.

Sassuolo (Italia). El diario deportivo italiano Tuttosport anuncia los ganadores de los premios Golden Boy y Golden Girl, entre otros galardones, en un acto en Sassuolo (norte de Italia), con Pau Cubarsí como uno de los favoritos al primero y las barcelonistas Sydney Schertenleib y Clara Serrajordi, además de Felicia Schröder, del Real Madrid, entre las candidatas al segundo. Por Carlos Expósito

Redacción deportes. La Federación Internacional de Jugadores Profesionales (FIFPRO) anuncia la composición de los onces mundiales, tanto femenino como masculino, de 2026 tras las votaciones efectuadas por los propios jugadores.

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka se enfrenta a la checa Karolina Muchova y la rusa Mirra Andreeva a la ucraniana Elina Svitolina este lunes en la segunda jornada de las Finales WTA, que se juegan hasta el domingo en las pistas de Indian Wells (California, EEUU).

- NBA: Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons-Washington Wizards (00.00 GMT del martes), Toronto Raptors-Memphis Grizzlies (00.30), Dallas Mavericks-Indiana Pacers (01.00), Houston Rockets-Denver Nuggets (01.30), Phoenix Suns-San Antonio Spurs (02.00) y Golden State Warriors-New Orleans Pelicans (03.00).

- Memorias de la pelota. Este 10 de noviembre, hace exactamente 30 años, el joven de 18 años Juan Román Riquelme debutó con Boca Juniors en La Bombonera. Por Hernán Bahos Ruiz. (FOTO)

- Se conocen los onces mundiales de las votaciones de FIFPRO. (12:00 GMT mujeres y 16:00 GMT hombres).

- El diario deportivo 'Tuttosport' anuncia los ganadores de los premios Golden Boy y Golden Girl, en un acto en Sassuolo (norte de Italia).

- Los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills se enfrentan este lunes en el Monday Night Football en el Bank Stadium de Minneapolis (01.15 GMT).

- Análisis del Gran Premio de Catar. "Marc Márquez y Manuel González salvan la cita catarí con sus opciones al título intactas". Información de Juan Antonio Lladós.

- Final del torneo WTA 250 de Chennai (India): Janice Tjen (INA)-Magda Linette (POL) (05.00 GMT).

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Desde las 20.00 GMT: Aryna Sabalenka (BLR)-Karolina Muchova (CZE) y Mirra Andreeva (RUS)-Elina Svitolina (UKR).

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Redacción EFE Deportes

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