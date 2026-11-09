Víctor Muñoz se une a la selección ante las bajas temporales de Lamine Yamal y Oyarzabal

El seleccionador, Luis de la Fuente, ha recurrido de nuevo a Víctor Muñoz, como ya hizo en la anterior convocatoria de finales de septiembre para los cuatro partidos que se disputaron de la fase de grupos de la Liga de Naciones, informaron fuentes de la Real Federación Española de Fútbol.

El jugador barcelonés llegará a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) esta noche, por lo que no participará en el primer entrenamiento previsto a las 19:00 horas.

Lamine Yamal y Oyarzabal tienen previsto unirse al equipo para estar disponibles en el partido ante Inglaterra del próximo domingo, día 15, pero no viajarán a Praga para el duelo ante la República Checa de este jueves, las dos últimas citas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

El jugador del Liverpool, de 23 años, ha sido cinco veces internacional, la última el pasado 6 de octubre en Split ante Croacia.

También tuvo minutos en Oviedo ante la República Checa tres días antes y el 29 de septiembre frente a Croacia, en Sevilla.