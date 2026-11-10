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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 19:43

Postergan juego 2 Kings vs. San José, otro tentáculo del desastre financiero

Deportivo San José y Olimpia Kings, protagonistas de las finales del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.
Deportivo San José y Olimpia Kings, protagonistas de las finales del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.

El Departamento de Basketball del Club Olimpia comunicó oficialmente que el partido 2 de la serie final por el título del Clausura entre Deportivo San José y los Kings se posterga para el viernes. Según se informó, la Conmebol revocó la cesión del SUMA, afectado a un contrato con el Grupo Vázquez con la CPB.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Olimpia Kings se hizo eco de la decisión de la Conmebol, de revocar la cesión del Complejo SUMA de Luque como escenario de las finales del Torneo Clausura de baloncesto entre los franjeados y Deportivo San José.

Lea más: Kings se adelantan a San José 1-0

Olimpia ganó el juego 1, derrotando en la casa de los “santos” que vienen abajo en la serie al mejor de 5 partidos.

El juego 2 estaba programado para este martes, que fue pospuesto para el viernes, y se disputará en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, desde las 20:00.

El Comunicado Oficial del Club Olimpia sobre los motivos de suspensión del juego 2 final por el Clausura, versus San José.
El Comunicado Oficial del Club Olimpia sobre los motivos de suspensión del juego 2 final por el Clausura, versus San José.

Según reza el Comunicado, “la medida se debe al contrato de explotación de derechos de transmisión que la Confederación Paraguaya de Básquetbol mantiene vigente, hasta el día de hoy, con la empresa 23 Sports y el Grupo Vázquez”, otro revés motivado por la caída del Banco UENO y los correspondientes coletazos financieros que afectan también en gran medida al Deporte paraguayo.

El primer partido de la serie final, disputado el jueves pasado en el “León Coundou” fue favorable a los Kings, por el score de 68-67 contra San José.

El juego 3 se reprogramó para el martes 17 de noviembre, en el “León Coundou” nuevamente.

De ser necesarios los partidos 4 y 5, serán el viernes 20 y martes 24 de noviembre, con localía para los Kings y San José, respectivamente.

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